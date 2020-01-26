В Липецкой области туман, гололед и до +4

Погода в Липецкой области по-прежнему далека от зимней.





В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла.





В ближайшие сутки погода в Липецкой области останется неустойчивой, осадки будут небольшими, ночью ожидается сильный порывистый ветер до 17 м/сек.. Среднесуточные температуры составят 0-1 градус мороза, что на 9-10 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие снег и мокрый снег, туман, ночью возможен гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.27 января стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 33 градуса мороза.