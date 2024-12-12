Сегодня в Липецке: где мужчинам быстро проверить здоровье, корпоративов к 23 февраля всё меньше

Всё самое главное про последний рабочий день недели.

По ночам у нас лютые февральские морозы, а днём – просто холодно. Сегодня столбик термометра покажет от -7 до -9 градусов. День пройдёт без существенных осадков.











Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Гоголя, Перова, У.Громовой, на проезде Потапова, в переулках Балакирева и Яблочкина.











С 9:00 до 17:00 пропадёт электричество на улицах Автодорожной, 16; А.Г. Кочеткова 2, 4а; Алфавитной, 2, 22, 23, 25/1, 25/2; Ангарской, 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51; Арсеньева; Баумана; Белорусской; Котовского, 14, 20, 33; Литейной; М.И. Неделина, д. 3, 7, 11, 13, 15, 15а, 15б, 15г, 17, 17а; Мичурина, 2; Пожарского, 8; Третьякова, 1; Шахматной, 1, 3, а также в переулках Бытовом, д. 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24; Дружном, 9, 11, 23, 29, 31; Клеверном, 1-24; Космическом, 3, 4, 4а, 5, 5а; Ландшафтном, 10, 20, 23а; Малом; Технологическом, 13, 2а, 3, 8а; Свободном; Чистом, 19; Шахматном, 1, 3.













Музыкально-поэтический вечер





Арт-пространство «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) в 19:00 вновь порадует своим знаменитым «Квартирником в живом музее». Сегодня перед гостями выступит липецкая певица Елена Насонова (12+).













Фото vk.com





«ПроСвет»

Вечер стихов и музыки состоится в 19:31 и в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). Он будет называться «ПроСвет» (16+).









В 14:00 гостей приглашают на встречу о его жизни и творчестве, на которой можно будет послушать произведения гения в исполнении юных музыкантов.













Ремарк

Можно сколько угодно хорохориться по поводу брутального мужского праздника, вспоминать или выдумывать героев и победы, а можно относиться к войнам здраво. Как писатель-антифашист Эрих Мария Ремарк. Сегодня в 18:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) состоится осуждение его книги «Триумфальная арка» (16+).















Застава не была тихой





Патриотической тематике, посвященной предстоящему Дню защитника Отечества, будет посвящено мероприятие в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3). В 16:00 в клубе PROкино известный киновед Алексей Колбаско расскажет о том, как создавался фильм «Тихая застава» (12+).











В канун 23 февраля мужчин принято поздравлять, а вот проявлять заботу – это уже к женщинам. Несправедливость решили исправить в торговом центре Липецка на улице Советской, 66 и с 12:00 до 14:00 проведут акцию «Здоровье мужчин под защитой» (16+).













Сегодня перед выходными у работодателей последняя возможность организованно поздравить сотрудников с 23 февраля.











С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Гоголя, 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41, 44; У. Громовой, 5; в переулке Балакирева,1.В пятницу заторы на дорогах особенно лютые. Ближе к обеду на многих улицах станет не протолкнуться, а выручить способны «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые могут подсказать оптимальный маршрут.Её завораживающий голос трогает самые глубокие струны души и перекликается с классиками жанра Еленой Ваенгой, Любовью Успенской… Вечер получится ещё более глубоким из-за участия в нём Александра Акулинчева, чья поэзия внесёт уникальную нотку в симфонию слов и музыки.Правда, организаторы в рекламе написали много общих слов, а конкретики, кто будет выступать и чем примечателен вечер – ноль. Придётся либо положиться на вкус работников «Библиотеки», либо сразу подобрать для себя другое мероприятие.Центр молодёжного чтения (ул. Неделина, 31) сегодняшний день ершил посвятить хорошей музыке и творчеству выдающегося композитора XIX века Фридерика ШопенаМесто действия - Париж накануне Второй мировой войны. Герой - хирург, спасающий человеческие жизни, беженец из Германии, без документов, скрывающийся и от французов, и от нацистов. Героиня - итальянская актриса, окруженная поклонниками, неотразимая и вспыльчивая, как все артисты. И время, когда влюбленным довелось встретиться, и город, пронизанный ощущением надвигающейся катастрофы, также становятся героями этого романа... Это история любви наперекор всему, любви, пусть и причиняющей боль, но и дарующей бесконечную радость.Режиссер Сергей Маховиков решил снять художественную картину о реальных событиях, произошедших на 12-й пограничной заставе Московского погранотряда в республике Таджикистан 13 июля 1993 года, когда в бой вступили и липчане – рядовой Иван Майборода и лейтенант Андрей Мерзликин. Для известного уже актера Сергея Маховикова «Тихая застава» стала первой снятой им полнометражной кинокартиной. На встрече Алексей Колбаско покажет фотографии со съемочной площадки, фрагмент документальной ленты о съемках фильма и расскажет о судьбе липчан-героев, участвовавших в том бою.Медики из поликлиники №2 проведут обследование: измерят рост, вес, давление и проверят сердце. А потом врачи дадут вам советы, как лучше заботиться о своем здоровье. Врач-уролог из больницы «Липецк-Мед» ответит на вопросы, как сохранить и укрепить здоровье. Специалист из кожно-венерологического диспансера проверит кожу на наличие новообразований. Медики научат, как правильно оказывать первую помощь при инсульте, остановке сердца и т.д.SuperJob выяснил, что в Липецке ко Дню защитника Отечества предусмотрены даже премии, но только в 11% компаний. Корпоративные мероприятия пройдут в 43% организаций, подарки готовят 52% работодателей.Для сравнения: к 8 марта премии предполагаются в 13% организаций, корпоративы – в 45%, подарки – в 55%.