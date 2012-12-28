Память известного учёного почтили… самообороной без оружия

В копилке наших борцов две «бронзы».

Подготовили наших борцов Сергей Гуляев и Оксана Иванова.











Победители и призёры соревнований

Липецкие самбисты стали призёрами всероссийских соревнований среди юношей и девушек до 14 лет в Воронежской области.В весовой категории до 65 кг Михаил Шанава взял «бронзу». Для этого ему пришлось провести пять схваток, четыре из которых он выиграл.Похожим образом выступила и Анна Севостьянова в категории до 55 кг – тоже «бронза», но схваток было всего четыре, а победных – три. При этом два поединка Анна выиграла ввиду явного преимущество над соперницами.Всероссийские соревнования прошли в 7-й раз в посёлке Таловая, имеющем статус райцентра и были посвящены памяти бывшего учёного-агронома Юрия Титова (1948 – 2005), погибшего в автокатастрофе. Титов даже успел поработать председателем Воронежской областной Думы, правда всего три месяца до своей гибели. Почтить его память прибыли самбисты из 20 регионов России.