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сегодня, 18:55
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Память известного учёного почтили… самообороной без оружия

В копилке наших борцов две «бронзы».

Липецкие самбисты стали призёрами всероссийских соревнований среди юношей и девушек до 14 лет в Воронежской области.

В весовой категории до 65 кг Михаил Шанава взял «бронзу». Для этого ему пришлось провести пять схваток, четыре из которых он выиграл.

Похожим образом выступила и Анна Севостьянова в категории до 55 кг – тоже «бронза», но схваток было всего четыре, а победных – три. При этом два поединка Анна выиграла ввиду явного преимущество над соперницами.

Подготовили наших борцов Сергей Гуляев и Оксана Иванова.

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Победители и призёры соревнований

Всероссийские соревнования прошли в 7-й раз в посёлке Таловая, имеющем статус райцентра и были посвящены памяти бывшего учёного-агронома Юрия Титова (1948 – 2005), погибшего в автокатастрофе. Титов даже успел поработать председателем Воронежской областной Думы, правда всего три месяца до своей гибели. Почтить его память прибыли самбисты из 20 регионов России.
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