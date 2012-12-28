Мужчина перевёл за обучение 157 000 рублей.

35-летний липчанин хотел пройти IT-курсы и нарвался на мошенников.— Под предлогом оплаты обучения у мужчины были похищены 157 000 рублей, причём эти деньги он взял в кредит и перевёл на счёт якобы существующей образовательной организации, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Также 19 февраля в полицию обратилась 76-летняя женщина, которой позвонили и сообщили, что её деньги в опасности. Пытаясь обеспечить сохранность средств, пенсионерка лишилась 420 000 рублей — деньги были списаны с её карты.36-летняя женщина искала работу, перешла по ссылке и лишилась 8 000 рублей.45-летняя женщина одолжила брату 5000 рублей, но оказалось — его аккаунт взломали.Ещё одна обманутая мошенниками женщина хотела заработать на известном маркетпейсе и лишилась 61 000 рублей.