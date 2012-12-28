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сегодня, 17:18
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35-летний липчанин хотел пройти IT-курсы и нарвался на мошенников

Мужчина перевёл за обучение 157 000 рублей.

35-летний липчанин хотел пройти IT-курсы и нарвался на мошенников.

— Под предлогом оплаты обучения у мужчины были похищены 157 000 рублей, причём эти деньги он взял в кредит и перевёл на счёт якобы существующей образовательной организации, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Также 19 февраля в полицию обратилась 76-летняя женщина, которой позвонили и сообщили, что её деньги в опасности. Пытаясь обеспечить сохранность средств, пенсионерка лишилась 420 000 рублей — деньги были списаны с её карты.

36-летняя женщина искала работу, перешла по ссылке и лишилась 8 000 рублей.

45-летняя женщина одолжила брату 5000 рублей, но оказалось — его аккаунт взломали.

Ещё одна обманутая мошенниками женщина хотела заработать на известном маркетпейсе и лишилась 61 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (3)

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Сначала новые
А шо
34 минуты назад
У Вас сейчас за бесплатно не учат?
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Женщины
49 минут назад
в опасности !
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Леликов Сергей г. Липецк
сегодня, 17:55
Ну хватит уже рекламу пускать.....
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