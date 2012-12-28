«Продиктуйте код домофона»: по сети расходится предупреждение о новом способе мошенничества
Ельчанка за свой счёт сделала ремонт в многоквартирном доме и взыскала деньги с управляющей компании
39-летнюю женщину осудили за кражу почти 85 тысяч рублей с банковской карты раненого участника СВО
Происшествия
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сегодня, 17:18
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35-летний липчанин хотел пройти IT-курсы и нарвался на мошенников
Мужчина перевёл за обучение 157 000 рублей.
— Под предлогом оплаты обучения у мужчины были похищены 157 000 рублей, причём эти деньги он взял в кредит и перевёл на счёт якобы существующей образовательной организации, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Также 19 февраля в полицию обратилась 76-летняя женщина, которой позвонили и сообщили, что её деньги в опасности. Пытаясь обеспечить сохранность средств, пенсионерка лишилась 420 000 рублей — деньги были списаны с её карты.
36-летняя женщина искала работу, перешла по ссылке и лишилась 8 000 рублей.
45-летняя женщина одолжила брату 5000 рублей, но оказалось — его аккаунт взломали.
Ещё одна обманутая мошенниками женщина хотела заработать на известном маркетпейсе и лишилась 61 000 рублей.
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