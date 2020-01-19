В финале чемпионата области динамовские игроки победили профессионалов из «Металлурга» (ФОТО)

Сегодняшний матч за "золото" стал украшением турнира.

Чемпионом Липецкой области-2020 по мини-футболу стала команда, костяк которой составляли игроки липецкого «Динамо».

«Профи» большого футбола против мастеров малого

Сегодня в спортивном комплексе ЛГТУ состоялся финал чемпионата среди команд высшего дивизиона.







Соперник у динамовцев был – о-го-го! Всю первую «четверку» липецкого «Сокола» составляли футболисты-профессионалы – капитан «Металлурга» Евгений Фролов, лучший бомбардир «красно-черных» Андрей Овчинников, хавбек Андрей Мохов и выступающий сейчас в Западной зоне второго дивизиона за «Энергию Луки» из Великих Лук Глеб Подковыров.







По ходу матча «профи» из большого футбола проявили недюжинную волю. При счете – 0:2 сначала Глеб Подковыров после розыгрыша штрафного положил начало «кам-бэку», затем он же забил второй мяч.





Подковыров забивает и начинает погоню.



А перед перерывом Фролов блеснул фирменными бойцовскими качествами, продавил чужую оборону и технично закинул мяч в угол – 3:2.







Впрочем, в составе соперников тоже имелись свои герои – например, прошедшие Суперлигу и Высшую лигу по футзалу Сергей Фигурчук, Артем Зайцев и Александр Паламарчук (по информации GOROD48, в ближайшем будущем двух последних собираются вновь заявить за липецкий клуб в Высшую лигу АМФР).



Заслуженный мастер спорта Малышев



А еще – самый титулованный участник в истории чемпионатов Липецкой области экс-игрок сборной России, призер чемпионатов Европы, обладатель Кубка УЕФА и 5-кратный чемпион страны Заслуженный мастер спорта Сергей Малышев, ныне тренирующий выступающую в «вышке» команду Липецка.







Сергей Малышев.



Малышев был невероятно полезен в обороне и позиционной игре, при этом успевал помогать и атаке. Он организовал один из голов своей команды: перехватил мяч и начал атаку передачей, после которой партнерам оставалось только закатить мяч в сетку.







Финальный штурм «Сокола»

В конце концов опыт мини-футбольных «профи» сказался, и в концовке они вышли вперед – 5:3. «Металлурги» из «Сокола» устроили финальный штурм, для этого капитан команды Фролов надел вратарский свитер голкипера-гонялы (в мини-футболе разрешено менять стража ворот полевым игроком, прим.).





Один мяч «соколы» в итоге отыграли, но на следующий не хватило ни времени, ни сил.







В итоге председатель Липецкого областного суда и страстный болельщик Иван Марков повесил на шеи игроков динамовской команды «золотые» медали чемпионов.





«Соколу», который тоже достойно провел сезон, досталось «серебро».





Про купленных арбитров и 11-ю заповедь

Приз лучшему бомбардиру забрал соколец Глеб Подковыров за 22 гола на предварительном этапе и в плей-офф.





Церемония проходила под истошные крики игрока «Сокола» Сергея Хрипункова, что «все футбольные судьи в Липецкой области куплены». Страсти попытался погасить секретарь областной федерации футбола Михаил Селищев, который с микрофоном в руках примирительно поздравил всех присутствующих с Крещением Господним и тут же на ходу изобрел 11-ю заповедь: «Любите футбол!».