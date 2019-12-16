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В чемпионате области по футзалу сыграл самый титулованный участник в истории (ФОТО)

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#Мини-футбол #Сергей Малышев
В чемпионате области по футзалу сыграл самый титулованный участник в истории (ФОТО)

За плечами Сергея Малышева 61 матч и 17 голов за сборную России.

Из ряда вон выходящее событие произошло в чемпионате области по мини-футболу. В составе одной из команд на паркет вышел Заслуженный мастер спорта, обладатель Кубка УЕФА, «серебряный» (2005 г) и дважды «бронзовый» (2001, 2007 гг.) призер чемпионатов Европы, 5-кратный чемпион России Сергей Малышев.

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Игроков такого класса в областных соревнованиях до сих пор не было ни разу

Экс-футболист бессменного лидера отечественного футзала 2000-х столичного «Динамо» и сборной России Малышев сейчас тренирует липецкую команду по мини-футболу, выступающую в Высшей лиге чемпионата страны. Но в свободную минутку 44-летний наставник и сам решил «тряхнуть стариной». Он появился на поле в составе дочерней команды своего клуба, костяк которой составляют липецкие динамовцы.

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Соперник у Малышева и его партнеров был о-го-го! Команда «Дрим Тим», словно оправдывая название, собрала под свои знамена футболистов-профессионалов из липецкого «Металлурга» Александра Викторова, Вениамина Баязова, Андрея Мохова, а так же капитана дубля «красно-черных» Владислава Колченко.

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Александр Викторов, на заднем плане - Вениамин Баязов.

А ворота защищал экс-голкипер «Металлурга», ныне выступающий за ростовский СКА (группа «Юг» второго дивизиона) Иван Скрипник.

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Иван Скрипник.

Все это – известные личности в липецком спорте, способные делать погоду в областных соревнованиях. Но Малышев – фигура еще более крупного калибра. Стоит ли удивляться итоговому результату – 8:1 в пользу динамовской команды.

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Малышев привычно сосредоточился на обороне, вперед ходил редко, поэтому голов не забил.

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Редкий эпизод - Сергей Малышев был готов завершить атаку своей команды.

Но атаки умными передачами он начинал исправно, и его вклад трудно переоценить в том, что «профи» из большого футбола сумели взломать ворота соперников и забить мяч престижа только на последней минуте.

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У победителей «дублями» отметились Александр Войнов, Сергей Макаренко, Андрей Зайцев, по одному голу забили Артем Зайцев и Александр Паламарчук.

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Мяч вновь влетает в ворота Ивана Скрипника.

Команда, за которую сыграл Малышев, лидирует в чемпионате, не потеряв ни одного очка.

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Действующий профи были озадачены. глядя на мастерство заслуженного ветерана.

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На скамейке победителей настроение было прекрасным.

Отметим, что в чемпионате области выступает немало известных (хотя и не таких, как Малышев) игроков: за ОГЦ бегает Артем Федчук, первую часть сезона-2019/20 в большом футболе проведший в ФНЛ за курский «Авангард»; целая плеяда футболистов «Металлурга» выступает за «Сокол» - капитан «красно-черных» Евгений Фролов, лучший бомбардир Андрей Овчинников.

Сергей Малышев возглавил липецкий клуб минувшим летом, это был его дебют в качестве главного тренера. С задачей он справляется на отлично – его подопечные идут в верхней части турнирной таблицы. По информации GOROD48, специалист своей работой привлек внимание нескольких достойных клубов, так что удержать в Липецке после окончания сезона его будет почти нереально.

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#Мини-футбол #Сергей Малышев

Комментарии (1)

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Вася Алёхин

49 минут назад
И Бондарь тут как тут...Хохлятская рожа....
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