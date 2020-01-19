Пропавшая в Липецке школьница найдена живой

Ранее следственный комитет возбуждал уголовное дело по факту ее пропажи.

Пропавшая из Центра помощи детям в Липецке 15-летняя школьница найдена живой, сообщает ЛООО «Поиск пропавших детей».

Она самовольно покинула учреждение 8 января, ее местонахождение до сих пор было неизвестно. В связи с этим следственным управлением следственного комитета России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Известно, что школьница неоднократно уходила из дома и длительное время не давала о себе знать. В связи с чем в марте 2019 года следственными органами было возбуждено уголовное дело, однако впоследствии прекращено.