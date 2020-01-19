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сегодня, 15:19

Пропавшая в Липецке школьница найдена живой

5 547
#пропавшие без вести
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Пропавшая в Липецке школьница найдена живой

Ранее следственный комитет возбуждал уголовное дело по факту ее пропажи.

Пропавшая из Центра помощи детям в Липецке 15-летняя школьница найдена живой, сообщает ЛООО «Поиск пропавших детей».

Она самовольно покинула учреждение 8 января, ее местонахождение до сих пор было неизвестно. В связи с этим следственным управлением следственного комитета России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Известно, что школьница неоднократно уходила из дома и длительное время не давала о себе знать. В связи с чем в марте 2019 года следственными органами было возбуждено уголовное дело, однако впоследствии прекращено.

5 547
#пропавшие без вести
1

Комментарии (5)

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???

13 минут назад
Что может случиться со шлюхами?
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Ик-3

18 минут назад
У Инны Вальтер по ходу вся корма разбита, т.к. она живёт с татарином.
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Валя

26 минут назад
Она делает мужика минет. А чего добились вы?
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Ик-3

51 минуту назад
Она похожа на Инну Вальтер!
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Пустое

54 минуты назад
Путного из неё ничего не получится.
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