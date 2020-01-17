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По факту безвестного исчезновения 15-летней школьницы возбуждено уголовное дело

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#пропавшие без вести
По факту безвестного исчезновения 15-летней школьницы возбуждено уголовное дело
В связи с длительным отсутствием сведений о местонахождении 15-летней Марии Саввиной, самовольно покинувшей липецкий Центр помощи детям, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

-- По  данным следствия, школьница покинула Центр помощи детям в городе Липецке 8 января, ее местонахождение до сих пор неизвестно. Для установления всех обстоятельств ухода подростка из госучреждения и её местонахождения проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Допрашиваются родственники девушки, коллектив центра помощи, устанавливается круг её общения, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Липецкой области.

Известно, что школьница неоднократно уходила из дома и длительное время не давала о себе знать. В связи с чем в марте 2019 года следственными органами было возбуждено уголовное дело, однако впоследствии прекращено.  

Просьба ко всем, кто располагает какой - либо информацией о местонахождении Марии Саввиной, звонить по телефонам следственного отдела по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области - 8 (4742) 340 810, дежурного следственного управления - 8 910742 98 27, полиции - 02.

Приметы: рост 168 см, среднего телосложения, волосы черного цвета до плеч. Была одета в синий спортивный костюм с белыми лампасами.

2123
#пропавшие без вести

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