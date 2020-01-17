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Липецкая вечЁрка: совет мэра, быстрое свидание и бесплатное питание
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 17 января.
Более трех сотен комментариев липчане оставили к мнению Евгений Уваркиной. Многодетная мать и мэр города уверена, «откладывать рождение детей «на потом» очень опасно». Глава городской администрации сегодня прокомментировала послание президента Федеральному Собранию. Оказалось, далеко не все липчане читатели разделяют репродуктивный оптимизм мэра.
Не менее активно читатели обсуждали то, что липецкие женщины 8 марта могут остаться без дешевых тюльпанов. Администрация города изменила правила торговли цветами - выращивающие тюльпаны липчане боятся, что не смогут сбыть свой товар.
Липецкие чиновники отчитались: образовательная система города готова к введению бесплатного питания младшеклассников. Уже в этом месяце департамент образования планирует запустить в одной из школ города питание с выбором из двух комплексов. Выбирать их родители смогут через электронные дневники школьников. Если этот опыт будет успешным, то к эксперименту подключатся остальные школы, где есть технологическая возможность готовить два комплекса.
Бывает и такое: «Быстрое свидание стоило липчанину 5000 рублей». 3 января 43-летний мужчина рассчитывал на хороший вечер в женской компании, но остался без ласки и денег.
Не менее активно читатели обсуждали то, что липецкие женщины 8 марта могут остаться без дешевых тюльпанов. Администрация города изменила правила торговли цветами - выращивающие тюльпаны липчане боятся, что не смогут сбыть свой товар.
Липецкие чиновники отчитались: образовательная система города готова к введению бесплатного питания младшеклассников. Уже в этом месяце департамент образования планирует запустить в одной из школ города питание с выбором из двух комплексов. Выбирать их родители смогут через электронные дневники школьников. Если этот опыт будет успешным, то к эксперименту подключатся остальные школы, где есть технологическая возможность готовить два комплекса.
Бывает и такое: «Быстрое свидание стоило липчанину 5000 рублей». 3 января 43-летний мужчина рассчитывал на хороший вечер в женской компании, но остался без ласки и денег.
Костя