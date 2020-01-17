Образовательная система Липецка готова к введению бесплатного питания младшеклассников

Депутаты городского Совета Липецка и представители департамента образования обсудили организацию питания школьников. По словам председателя департамента Светланы Бедровой школы города готовы к тому, чтобы бесплатно накормить всех младшеклассников.



Как сообщает пресс-служба городского Совета, председатель ведомства Светлана Бедрова, рассказала депутатам о состоянии дел со школьным питанием:- Ученики липецких школ обеспечиваются одно-, двух-, и трехразовым горячим питанием. Горячие обеды получают 79% школьников. Большего охвата не позволяют достичь низкая пропускная способность столовых, а также несостоятельность родителей в части оплаты за питание. Питание организовано в 63 школах города: в восьми самостоятельно готовят завтраки и обеды, а в 55 – питание обеспечивает ООО «ГК Фьюжен Менеджмент». Основным источником финансирования школьных обедов является субсидия из регионального бюджета (200 млн рублей) и родительская доплата.По словам Светланы Бедровой, уже в этом месяце департамент планирует запустить в одной из школ города питание с выбором из двух комплексов. Выбирать их родители смогут через электронные дневники школьников. Если этот опыт будет успешным, то к эксперименту подключатся остальные школы, где есть технологическая возможность готовить два комплекса.

Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова обратила внимание на то, что у школ не заключены договоры с компанией по производству питания на использование помещений.

- Помещения муниципальные, а оборудование там стоит коммерческой структуры. А если они нанесут какой-то ущерб? Им будет сложно что-то предъявить. Здесь должны быть обязательно договоры на использование помещений, - отметила Марина Зиборова.

Парламентарий Александр Попов предложил вернуться к системе приготовления пищи в самих школах.

- В стоимость питания на аутсорсинге включены все расходы обслуживающей компании. А в школах, мы честно говорим, что все расходы по приготовлению обедов муниципалитет и государство берут на себя. Оценочная стоимость перехода к самостоятельной системе питания в Липецке потребует дополнительных 202 миллионов рублей, - заявил вице-мэр Евгений Павлов.

Депутат Иван Погорелов поинтересовался наличием «горячей линии», куда можно пожаловаться на качество питания.

Председатель департамента образования пояснила, что контактные телефоны можно найти на официальном сайте ведомства.

- Если с 1 сентября регион примет решение кормить малышей бесплатно, готова ли система в городе это сделать? – спросила председатель комиссии Ольга Прокопенко.

- Учитывая, что ученики 1-4 классов и составляют основную массу питающихся, то есть там практически 100% охват питанием, думаю, что школы города Липецка вполне готовы к тому, чтобы бесплатно накормить всех младшеклассников горячим питанием, - заявила Светлана Бедрова.