Быстрое свидание стоило липчанину 5000 рублей

Полицейские раскрыли мошенничество, жертвой которого стал 43-летний житель Липецка. 3 января мужчина рассчитывал на хороший вечер в женской компании, но остался без ласки и денег.



- Липчанин познакомился через интернет с женщиной и пригласил ее к себе. Та согласилась, но предупредила, что у нее нет денег на такси. Когда гостья приехала к дому потерпевшего, он передал ей 5000 рублей для оплаты поездки. Женщина взяла деньги, села обратно в такси и уехала. На сообщения и телефонные звонки она больше не отвечала, - рассказали историю неудавшегося свидания в пресс-службе областного управления МВД.



Мужчина обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Вчера полицейские задержали подозреваемую в совершении этого преступления.



- Задержана 38-летняя липчанка. У женщины есть судимость за кражу. 5000 рублей она потратила на личные нужды, - сообщили в полиции.



