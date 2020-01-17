Происшествия

сегодня, 11:24

Быстрое свидание стоило липчанину 5000 рублей

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#мошенничество
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Быстрое свидание стоило липчанину 5000 рублей
Полицейские раскрыли мошенничество, жертвой которого стал 43-летний житель Липецка. 3 января мужчина рассчитывал на хороший вечер в женской компании, но остался без ласки и денег. 

- Липчанин познакомился через интернет с женщиной и пригласил ее к себе. Та согласилась, но предупредила, что у нее нет денег на такси. Когда гостья приехала к дому потерпевшего, он передал ей 5000 рублей для оплаты поездки. Женщина взяла деньги, села обратно в такси и уехала. На сообщения и телефонные звонки она больше не отвечала, - рассказали историю неудавшегося свидания в пресс-службе областного управления МВД.

Мужчина обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Вчера полицейские задержали подозреваемую в совершении этого преступления.  

- Задержана 38-летняя липчанка. У женщины есть судимость за кражу. 5000 рублей она потратила на личные нужды, - сообщили в полиции.

3 929
#мошенничество
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Комментарии (3)

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Потерпевший

22 минуты назад
Я дал ей 5000 рублей и говорю: "Оплати такси, а на остальные купи презервативов и ANAL-гель. После чего приезжай ко мне". А она видите как поступила...
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миротворец

27 минут назад
афера века !!!!!!!!!! город48 не ужели больше реально не про что писать и делать свою работу ? сделайте рейд журналистов по медицинским учереждениям города , особенно загляните на ЛТЗ больницу , * к премеру покажите людям в фотографиях в видео ! по образовательным учереждениям пройдитесь .в любую обычную школу зайдите , и спросите учителей , родителей , как и что там у них покажите зарплатные ведомости , чему сейчас учат детей ? есть много всего что нужно рассказывать и показывать ....
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эх

50 минут назад
дрочер
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