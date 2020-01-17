сегодня, 17:21
В Липецкой области туман и до +2
18-20 января на фоне повышенного атмосферного давления погода в Липецкой области будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят от 1 до 4 градусов мороза, что на 6-9 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 1 до 3 градусов мороза, днем она составит около нуля.
День 18 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 35 градусов мороза.
Путин
Перри Мейсон