Погода в Липецке

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В Липецкой области туман и до +2

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#туман
В Липецкой области туман и до +2

18-20 января на фоне повышенного атмосферного давления погода в Липецкой области будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят от 1 до 4 градусов мороза, что на 6-9 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 января в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от о до 5 градусов мороза, днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 1 до 3 градусов мороза, днем она составит около нуля.

День 18 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 35 градусов мороза. 

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#туман

Комментарии (2)

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Путин

49 секунд назад
Все леса спилил, китайцем загнал ,вот и зимы нету !!!.
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Перри Мейсон

1 минуту назад
Вот и хорошо ,при плюсовой температуре быстрее Придёт мощный комический рывок, рост благополучия, рост благосостояния ,беспрецедентно вырастут зарплаты ..., Ну всё, как наобещал Путин !, Эх ,скорей бы !
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