Происшествия

45 минут назад

42-летний рецидивист убил знакомого ударом ножа в грудь

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#убийство
42-летний рецидивист убил знакомого ударом ножа в грудь
14 января в селе Пятницкое Измалковского района был убит 59-летний мужчина, по подозрению в совершении преступления задержан 42-летний местный житель. 

- По данным следствия, мужчины вместе выпивали и поссорились. Пьяный подозреваемый нанес своему 59-летнему оппоненту смертельный удар ножом в грудь. О произошедшем в правоохранительные органы сообщил их общий знакомый, который, по его словам, во время конфликта мирно спал в соседней комнате, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Липецкой области.

42-летний мужчина задержан. Оказалось, что он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть потерпевшего. Вину в совершении очередного преступления он признал, пояснив все обстоятельства произошедшего. Его показания следователи проверят на месте происшествия. 

620
#убийство

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