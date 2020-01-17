42-летний рецидивист убил знакомого ударом ножа в грудь

14 января в селе Пятницкое Измалковского района был убит 59-летний мужчина, по подозрению в совершении преступления задержан 42-летний местный житель.



- По данным следствия, мужчины вместе выпивали и поссорились. Пьяный подозреваемый нанес своему 59-летнему оппоненту смертельный удар ножом в грудь. О произошедшем в правоохранительные органы сообщил их общий знакомый, который, по его словам, во время конфликта мирно спал в соседней комнате, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Липецкой области.



42-летний мужчина задержан. Оказалось, что он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть потерпевшего. Вину в совершении очередного преступления он признал, пояснив все обстоятельства произошедшего. Его показания следователи проверят на месте происшествия.



