Новости в instagram
сегодня, 20:20
Липецкая вечЁрка: замуж за покойника, несчастные случаи и реакция элиты
658
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 16 января.
Читателей сегодня заинтересовало сообщение о том, что жительница Санкт-Петербурга собралась замуж за умершего липчанина. В Липецкий районный суд подано заявление об установлении родственной связи жительницы Санкт-Петербурга Елены Паниной и умершего липчанина Владимира Шанина. Заявление в интересах петербурженки подала двоюродная сестра покойного. Липчанка Ирина Кузьминчук сообщает, что брат Владимир Шанин с 2012 года вел в Санкт-Петербурге совместное хозяйство с Паниной, родственникам представлял ее в качестве жены. В 2017-м пара решила расписаться и назначила дату свадьбы на апрель 2018-го. За три дня до смерти он подарил женщине обручальное кольцо и назначил дату бракосочетания.
Липчане активно высказывали мнения высказывали свое мнение насчет несчастного случая на улице Космонавтов. Там из окна четвертого этажа выпал 31-летний мужчина. Липчанин высунулся в окно, чтобы сбить наледь с балкона, и потерял равновесие. В результате падения мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован. А вчера на улице Индустриальной в гараже было найдено тело 43-летнего мужчины. По предварительной версии, липчанин погиб от отравления выхлопными газами.
Сегодня стало известно, что вторую часть проспекта Победы закроют на ремонт после 8 марта. В мэрии отрабатываются два варианта объезда реконструируемого участка. Тем временем дорожное агентство Липецкой области объявило тендеры на реконструкцию автомобильной дороги Липецк-Данков. Общая стоимость работ оценена более чем в 534,3 млн рублей. Торги на право выполнить работы запланированы на конец января. Реконструкция трассы затронет участки от Северного Рудника до Сухой Лубны (Липецкий район). Дорожникам предстоит обновить свыше 7 км трассы. Реконструкция должна быть завершена к ноябрю 2021 года.
Тем временем политическая элита региона высказала свои мысли насчет отставки Правительства РФ. Л ипецкие политики продолжают обсуждать вчерашнее послание Владимира Путина. Простые горожане, судя по короткому уличному опросу, вчерашние события важными для себя не считают. «Мне до фени», «я только полчаса назад об этом узнала», «хуже уже не будет», - такие ответы стали самыми частыми на наш вопрос «Отразится ли на вашей жизни смена правительства?».
Липчане активно высказывали мнения высказывали свое мнение насчет несчастного случая на улице Космонавтов. Там из окна четвертого этажа выпал 31-летний мужчина. Липчанин высунулся в окно, чтобы сбить наледь с балкона, и потерял равновесие. В результате падения мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован. А вчера на улице Индустриальной в гараже было найдено тело 43-летнего мужчины. По предварительной версии, липчанин погиб от отравления выхлопными газами.
Сегодня стало известно, что вторую часть проспекта Победы закроют на ремонт после 8 марта. В мэрии отрабатываются два варианта объезда реконструируемого участка. Тем временем дорожное агентство Липецкой области объявило тендеры на реконструкцию автомобильной дороги Липецк-Данков. Общая стоимость работ оценена более чем в 534,3 млн рублей. Торги на право выполнить работы запланированы на конец января. Реконструкция трассы затронет участки от Северного Рудника до Сухой Лубны (Липецкий район). Дорожникам предстоит обновить свыше 7 км трассы. Реконструкция должна быть завершена к ноябрю 2021 года.
Тем временем политическая элита региона высказала свои мысли насчет отставки Правительства РФ. Л ипецкие политики продолжают обсуждать вчерашнее послание Владимира Путина. Простые горожане, судя по короткому уличному опросу, вчерашние события важными для себя не считают. «Мне до фени», «я только полчаса назад об этом узнала», «хуже уже не будет», - такие ответы стали самыми частыми на наш вопрос «Отразится ли на вашей жизни смена правительства?».
658