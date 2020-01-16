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«Предлагаемое вмешательство президента в дела судов - это вообще прямой откат к монархии»
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Липецкие политики продолжают обсуждать вчерашнее послание Владимира Путина.
Вчера президент Путин сначала озадачил Федеральное Собрание и всех россиян планами подредактировать Конституцию страны, к которой до этого всегда относился с нескрываемым пиететом, а после сделал еще один сильный ход - отправил в отставку правительство страны. Все эти новости стали потрясением для жителей страны, привыкших к стабильности верхнего эшелона власти.
Что думают о произошедшем липецкие политики? GOROD48 предложил высказаться на этот счет представителям всех политических сил и нам не отказали.
«Владимир Путин предложил создать устойчивый макроэкономический фундамент, на котором можно будет строить финансовое благополучие граждан»
- В этом году главной темой ежегодного послания президента стало сбережение и приумножение народа России. Для достижения этих целей президент предложил комплексный подход. Задачи будут решаться сразу по нескольким направлениям. Помимо прямой финансовой поддержки населения, например, расширения программы материнского капитала, Владимир Путин предложил создать устойчивый макроэкономический фундамент, на котором можно будет строить финансовое благополучие граждан, - говорит член Генсовета партии «Единая Россия», депутат Липецкого горсовета Александр Афанасьев.
- Для устойчивого роста реальных доходов предстоит изменить структуру национальной экономики и повысить ее эффективность. Это в перспективе позволит значительно повысить уровень жизни россиян. Инвестиционная привлекательность регионов - один из ключевых инструментов повышения качества жизни граждан. В нашем регионе успешно функционирует особая экономическая зона, а иностранный капитал активно вовлекается в проекты, реализуемые на территории региона. В ЦФО Липецкая область занимает ведущие позиции по основным социально-экономическим показателям. Например, по объемам отгруженной промышленной продукции мы - третьи. Объем инвестиций в основной капитал вырос за год на 109%. В ОЭЗ «Липецк» создано 4,4 тысячи новых рабочих мест. В регионе работают два промышленных парка, а сельское хозяйство уверенно развивается, оборот розничной торговли в прошлом году вырос более чем на 102%, а инфляция оказалась ниже, чем в среднем по стране. Поддержку региональных властей в 2019 году получили почти 300 малых предпринимателей, а средняя зарплата за январь-август выросла на 10%.
«Путин выбрал путь пожизненного «царствования»
- Вчерашнее послание Путина года с последующей отставкой правительства - событие историческое и будет иметь серьезные последствия для дальнейшего развития страны. Объявив конституционную реформу, Путин показал всем, что принял решение и выбрал путь пожизненного «царствования», хотя многие ждали от него у смены власти. 20 лет у власти для современного демократического общества - это унизительно, - считает Олег Хомутинников (внефракционный депутат областного Совета во вторник подал заявку в Минюст РФ на регистрацию Федеративной партии России).
- В США дальнейшее пребывание Путина у власти было бы уже пятым сроком. Получается, Россия пошла по пути Назарбаева. Возможно, следующим шагом было бы переименование Москву в Великий Владимир или Владимир Красное Солнышко. Те кто находятся у власти, решение Путина приветствуют. Для них это - гарантия дальнейшей службы режиму. В обществе, я думаю, «вечный» Путин вызывает разочарование.
По закону у нас федеративное устройство, разделение властей, независимый суд. Все это прекрасно. Но эти институты не работают и это - главная проблема. Государственный Совет проблемы страны не решит. Он может решить только один вопрос - сохранения Путина у власти. Предлагаемое вмешательство президента в дела судов - это вообще ужасная история, прямой откат к монархии, где именно царь решает кого казнить, а кого помиловать. Есть у нас и сторонники монархии, но в 21 веке - это полная ересь.
Для чего все это делается? Думаю, для защиты богатого правящего класса и его привилегий от остального населения страны. Бесплатные горячие завтраки в школах и материнский капитал при рождении первого ребенка режим не спасут. Это заботливую меру озвучили для того, чтобы люди перед телевизорами обсуждали благие намерения Путина, а не его желание править пожизненно. Таким же целям следует и отставка правительства. За пределами Московской кольцевой автодороги живет 130 миллионов и это настоящая, «глубинная» Россия, которая вымирает. А регионам нужно больше политической и финансовой свободы.
Заявления о мощном оружие Путин сделал для того, чтобы показать всем, чем он занимался все время, находясь у власти - создавал щит безопасности, превращал государство в самое могущественное с мире. Теперь готов и горячими завтраками первоклашек покормить. Также это и заявление для Запада, чтобы не лезли и не мешали. Ничем хорошим в жизни военщина не заканчивается: примерами являются Иран и Северная Корея. К моему сожалению, послание Путина свидетельствует о том, что страна пошла по ошибочному пути развития, и всех нас в обозримом будущем ждут великие потрясения.
«Президент совершил конституционный переворот, да так, что о нем заговорили только сегодня»
- Я думаю, что Президент страны сыграл на опережение. В обществе зреет протест и серьезный запрос на перемены, налицо признаки классической революционной ситуации. Врать народу уже не получается, - говорит член фракции партии «Справедливая Россия» в областном Совете Лариса Ксенофонтова.
- Люди уже не могут принимать виртуальное повышение зарплат, которое на деле приводит к их снижению. Вчера произошла уникальная ситуация - одной рукой Президент дал материнский капитал, детские пособия, горячие питание, а другой рукой виртуозно совершил конституционный переворот, да так что о нем заговорили только сегодня. Это - высший пилотаж!
Отставка правительства, предстоящий референдум - все это шаги, направленные на снижение напряжения. Хотели перемены - вот они! Но есть сомнение, что при смене актеров театр заживет по-новому с прежним режиссером. Озвученные изменения Конституции РФ снижают роль президента страны, а вот роль Госсовета пока четко не обозначена. Берусь предположить, что именно Владимир Владимирович и возглавит впоследствии Госсовет (без ограничения срока полномочий) и фактически будет управлять страной. К чему приведут эти реформы, пока судить сложно, но что задача по снижению градуса протеста выполнена - это без сомнения.
«Возможно, россиян приучают к новым боярам»
- В стране растет недовольство уровнем жизни у подавляющего числа людей. У молодежи отсутствует перспектива. Система выстроена так, чтобы сделать из народа безграмотную и послушную массу, не способную управлять и распоряжаться своей собственной судьбой. Сейчас многие стали это понимать, и число таких людей растет с каждым днем. Именно поэтому возрастает запрос на справедливые перемены. Нужны социальные лифты для молодежи, но правящему классу это не нужно. Власть стала понимать, что с этим надоо что-то делать и для этого нужно принять меры, сохраняющие саму эту власть, - заявляет второй секретарь обкома КПРФ, депутат областного Совета Сергей Токарев.
- В стране уже давно идет полномасштабное свертывание демократических норм и принципов. Это мы ощутили на изменениях избирательного законодательства. При формальном повышении роли представительной власти налицо попытки вернуть нас в монархию и отобрать право людей влиять на жизнь в стране. Об этом свидетельствует предложение об усилении роли Госсовета. Возможно россиян приучают к новым боярам, а институт президентской власти будет упразднен и заменен председательством Путина в Госсовете. Парадокс высказываний президента заключается в том, что он говорит: «В конечном счете все решают люди», а в реальной жизни - все наоборот. К примеру власть не дала провести общенародный референдум по пенсионной реформе и у народа никто не спросил о необходимости муниципального фильтра на выборах глав регионов и отмены прямых выборов глав городов и районов.
- Что касается мощного оружия, так это заявление для внутреннего пользования. Наш народ знает о том, что есть ракетно-ядерный щит, созданный при социализме для защиты от внешнего врага. Сейчас нужно заниматься экономикой и тогда у общества будет все, что необходимо людям для нормальной и безопасной жизни. А это у действующей власти не очень-то получается. Поэтому нынешняя власть гордится тем, что создали еще до нее.
«Россия обязана иметь мощную армию. Бряцание оружием - для нас норма»
- Еще два года назад сразу же после выборов президента РФ говорил Владимир Вольфович Жириновский сказал, что новое избрание Путина в силу того, что Конституция не предполагает его нового избрания, влечет за собой в будущем усиление роли Госсовета. И он даже предполагал, что должность президента страны будет упразднена, и главой государства станет лицо, возглавляющее Госсовет. То есть Жириновский в очередной раз выступил политическим оракулом, - с этих слов начал свой комментарий координатор регионального отделения ЛДПР по Липецкой области, депутат Елецкого горсовета Анатолий Емельянов.
- Ключевой вопрос - изменение Конституции. Президент перекладывает часть ответственности на правительство, часть - на представительные органы власти. Насколько предложенные в Послании Федеральному Собранию Путиным изменений Конституции будут позитивными, тяжело судить. Какими они будут, пока не ясно. Вызывает интерес другое - усиление роли представительных органов госвласти - Госдумы и Совета Федерации. Эти органы будут утверждать премьер-министра, будут снимать и назначать судей. Будет ли это вмешательством в судебную систему? Мы не склонны так думать. Предложение по поводу назначения прокуроров тоже уместны. Например, у ЛДПР сейчас есть вопросы к действующему прокурору Липецкой области.
Будет ли вечно Путин у власти? Все будет зависеть от политической конкуренции в стране. Если будет динамика, если будут у партий равные возможности, то, конечно, никакого вечного президентства не будет. ЛДПР, например, выступает против изменения порядка выборов в Липецкий горсовет - это погубит политическую конкуренцию, это шаг по пути к тоталитаризму. Как мы знаем, Советский Союз закончил плохо при гегемонии одной партии. К тому же в одномандатных округ обычно состязаются большие кошельки. При чисто партийных выборах в горсовете была бы борьба идей, а партии несли бы ответственность за своих депутатов. Но это не устраивает партию власти, ведь выборы по партийным спискам сейчас «Единая Россия» проиграет.
Проблемы в стране гораздо больше, и они не исчерпываются введением бесплатного горячего питания для учеников первых-четвертых классов. Они идут от сложившейся системы власти. Сейчас в нашем регионе нет прямых выборов глав местного самоуправления. Это неправильно. В стагнации и упадке - экономика страны. Но Путин не предложил никаких реальных шагов по выходу из тупика, по повышению благосостояние граждан. А деньги в стране есть, бюджет государства - профицитный. Но деньги лежат в фондах на черный день, на них покупаются валюта и ценные бумаги. А почему бы не ввести минимальный размер оплаты труда на уровне 20 тысяч рублей? Работающим пенсионерам не индексируют пенсии, военные пенсии не индексируются. Но об этом ни слова сказано не было. Кажется, все делается специально для того, чтобы народ был бедным и просил подачки у власти.
ЛДПР согласна с тем, что Россия обязана иметь мощную армию. И мы не становимся вторым Ираном. Бряцание оружием для нас норма. Мы - в лидерах экспорта оружия. Но при этом переоснащение армии новым оружием находится на низком уровне. Танк «Армада» хороший, но дорогой. Его не закупают. По сравнению с США размер финансирования «оборонки» не сопоставимо низкий у России.
«Судебная власть должна быть независимой, ведь ей подсуден сам президент РФ»
- Двенадцать лет назад была принята Концепция долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 года. 2020 год мы должны были встретить со средними зарплатами в 2700 долларов США (более 160 тысяч руб.), с минимальными пенсиями выше 2,5 прожиточных минимумов (25-30 тысяч рублей), с ВВП, увеличенным втрое, с резким сокращением смертности, с квартирой у каждого в расчете 100 кв. м. на семью из трех человек, с конкурирующими за право оказать каждому из нас медпомощь поликлиниками и больницами. Понятно, что ничего из этого достичь не удалось. Осознание этого факта формирует запрос на обновления. И это яркое послание - еще один ответ на потребность общества в обновлении. Мы теперь будем другими, - говорит Вадим Ковригин, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, председатель регионального отделения Партии Роста.
- Сначала о социальных инициативах. Без сомнения, закрепление в Конституции минимума заработной платы на уровне прожиточного минимума можно только приветствовать. Выплаты при рождении первенцев (материнский капитал), конечно, будут стимулировать к рождению детей. А вот увеличение целевого приема в медицинские вузы вызывает вопросы. Ведь «целевики», как правило, - это те, кто с помощью родителей получил направление в вуз по льготе. Такие студенты не горят желанием после окончания вуза трудиться именно там, от кого они получили направление. Не целевыми местами, а только достойными зарплатами надо стимулировать медиков и любых других специалистов к работе.
В послании предложены кардинальные изменения структуры власти, и вот эти инициативы вызывают противоречия у экспертов. Предлагается юридически закрепить статус Госсовета. Пока непонятно, будет ли эта структура частью системы исполнительной власти или отдельным звеном власти, созданным под Путина после выборов. Не удивлюсь, если следующей должностью нынешнего президента станет должность главы Госсовета. Если новый орган станет частью исполнительной власти, то получится некое смешение двух ветвей, поскольку в Госсовет будут включены парламентарии. Новые инициативы президента предполагают заметное усиление статуса председателя Правительства: его теперь, как и министров, будет назначать Государственная Дума. Таким образом, вертикаль власти Президент-глава Кабмина-министры ломается. Правительство больше будет подотчетно своему «работодателю» - парламенту. Вполне возможно, что в Кремле есть проект еще одного сценария транзита власти: Путин становится председателем правительства с весьма высоким статусом и меньшей зависимостью от нового президента.
Вызывает вопрос тезис послания о ведении в Конституцию нормы о праве президента отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими преступлений. Судебная власть должна быть независимой, ведь ей подсуден сам президент РФ.
Президент РФ затронул уже давно обсуждаемую в обществе инициативу о необходимости обеспечить приоритет российских законов над международным правом. В статье 15-й Конституции говорится о приоритете только международных договоров в области общепризнанных прав человека над российскими законами. Заметим, что эти договоры Россия сама подписывает, и парламент принимает закон о ратификации этого договора. Здесь Президент, возможно, пытается удовлетворить требования тех, кто заявляет о якобы «оккупации» России, приоритете американского законодательства над российским.
Ну, а самое интересное - механизм изменения Конституции. Главы 1 и 2 («Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина», а также глава 9 («Порядок пересмотра Конституции») вообще не могут быть пересмотрены в общем порядке. Для этого требуется созыв Конституционного совещания и разработка новой конституции с последующим ее вынесением на референдум. Как президент собирается менять 15-ю статью, включенную в первую главу? Ясно одно - Путин, безусловно, ярко и мощно ответил обществу на потребность в обновлении.
«Ничего не изменится»
Простые горожане, судя по короткому уличному опросу, вчерашние события важными для себя не считают. «Мне до фени», «я только полчаса назад об этом узнала», «хуже уже не будет», - такие ответы стали самыми частыми на наш вопрос «Отразится ли на вашей жизни смена правительства?».
фото: 5-tv.ru
Что думают о произошедшем липецкие политики? GOROD48 предложил высказаться на этот счет представителям всех политических сил и нам не отказали.
«Владимир Путин предложил создать устойчивый макроэкономический фундамент, на котором можно будет строить финансовое благополучие граждан»
- В этом году главной темой ежегодного послания президента стало сбережение и приумножение народа России. Для достижения этих целей президент предложил комплексный подход. Задачи будут решаться сразу по нескольким направлениям. Помимо прямой финансовой поддержки населения, например, расширения программы материнского капитала, Владимир Путин предложил создать устойчивый макроэкономический фундамент, на котором можно будет строить финансовое благополучие граждан, - говорит член Генсовета партии «Единая Россия», депутат Липецкого горсовета Александр Афанасьев.
- Для устойчивого роста реальных доходов предстоит изменить структуру национальной экономики и повысить ее эффективность. Это в перспективе позволит значительно повысить уровень жизни россиян. Инвестиционная привлекательность регионов - один из ключевых инструментов повышения качества жизни граждан. В нашем регионе успешно функционирует особая экономическая зона, а иностранный капитал активно вовлекается в проекты, реализуемые на территории региона. В ЦФО Липецкая область занимает ведущие позиции по основным социально-экономическим показателям. Например, по объемам отгруженной промышленной продукции мы - третьи. Объем инвестиций в основной капитал вырос за год на 109%. В ОЭЗ «Липецк» создано 4,4 тысячи новых рабочих мест. В регионе работают два промышленных парка, а сельское хозяйство уверенно развивается, оборот розничной торговли в прошлом году вырос более чем на 102%, а инфляция оказалась ниже, чем в среднем по стране. Поддержку региональных властей в 2019 году получили почти 300 малых предпринимателей, а средняя зарплата за январь-август выросла на 10%.
«Путин выбрал путь пожизненного «царствования»
- Вчерашнее послание Путина года с последующей отставкой правительства - событие историческое и будет иметь серьезные последствия для дальнейшего развития страны. Объявив конституционную реформу, Путин показал всем, что принял решение и выбрал путь пожизненного «царствования», хотя многие ждали от него у смены власти. 20 лет у власти для современного демократического общества - это унизительно, - считает Олег Хомутинников (внефракционный депутат областного Совета во вторник подал заявку в Минюст РФ на регистрацию Федеративной партии России).
- В США дальнейшее пребывание Путина у власти было бы уже пятым сроком. Получается, Россия пошла по пути Назарбаева. Возможно, следующим шагом было бы переименование Москву в Великий Владимир или Владимир Красное Солнышко. Те кто находятся у власти, решение Путина приветствуют. Для них это - гарантия дальнейшей службы режиму. В обществе, я думаю, «вечный» Путин вызывает разочарование.
По закону у нас федеративное устройство, разделение властей, независимый суд. Все это прекрасно. Но эти институты не работают и это - главная проблема. Государственный Совет проблемы страны не решит. Он может решить только один вопрос - сохранения Путина у власти. Предлагаемое вмешательство президента в дела судов - это вообще ужасная история, прямой откат к монархии, где именно царь решает кого казнить, а кого помиловать. Есть у нас и сторонники монархии, но в 21 веке - это полная ересь.
Для чего все это делается? Думаю, для защиты богатого правящего класса и его привилегий от остального населения страны. Бесплатные горячие завтраки в школах и материнский капитал при рождении первого ребенка режим не спасут. Это заботливую меру озвучили для того, чтобы люди перед телевизорами обсуждали благие намерения Путина, а не его желание править пожизненно. Таким же целям следует и отставка правительства. За пределами Московской кольцевой автодороги живет 130 миллионов и это настоящая, «глубинная» Россия, которая вымирает. А регионам нужно больше политической и финансовой свободы.
Заявления о мощном оружие Путин сделал для того, чтобы показать всем, чем он занимался все время, находясь у власти - создавал щит безопасности, превращал государство в самое могущественное с мире. Теперь готов и горячими завтраками первоклашек покормить. Также это и заявление для Запада, чтобы не лезли и не мешали. Ничем хорошим в жизни военщина не заканчивается: примерами являются Иран и Северная Корея. К моему сожалению, послание Путина свидетельствует о том, что страна пошла по ошибочному пути развития, и всех нас в обозримом будущем ждут великие потрясения.
«Президент совершил конституционный переворот, да так, что о нем заговорили только сегодня»
- Я думаю, что Президент страны сыграл на опережение. В обществе зреет протест и серьезный запрос на перемены, налицо признаки классической революционной ситуации. Врать народу уже не получается, - говорит член фракции партии «Справедливая Россия» в областном Совете Лариса Ксенофонтова.
- Люди уже не могут принимать виртуальное повышение зарплат, которое на деле приводит к их снижению. Вчера произошла уникальная ситуация - одной рукой Президент дал материнский капитал, детские пособия, горячие питание, а другой рукой виртуозно совершил конституционный переворот, да так что о нем заговорили только сегодня. Это - высший пилотаж!
Отставка правительства, предстоящий референдум - все это шаги, направленные на снижение напряжения. Хотели перемены - вот они! Но есть сомнение, что при смене актеров театр заживет по-новому с прежним режиссером. Озвученные изменения Конституции РФ снижают роль президента страны, а вот роль Госсовета пока четко не обозначена. Берусь предположить, что именно Владимир Владимирович и возглавит впоследствии Госсовет (без ограничения срока полномочий) и фактически будет управлять страной. К чему приведут эти реформы, пока судить сложно, но что задача по снижению градуса протеста выполнена - это без сомнения.
«Возможно, россиян приучают к новым боярам»
- В стране растет недовольство уровнем жизни у подавляющего числа людей. У молодежи отсутствует перспектива. Система выстроена так, чтобы сделать из народа безграмотную и послушную массу, не способную управлять и распоряжаться своей собственной судьбой. Сейчас многие стали это понимать, и число таких людей растет с каждым днем. Именно поэтому возрастает запрос на справедливые перемены. Нужны социальные лифты для молодежи, но правящему классу это не нужно. Власть стала понимать, что с этим надоо что-то делать и для этого нужно принять меры, сохраняющие саму эту власть, - заявляет второй секретарь обкома КПРФ, депутат областного Совета Сергей Токарев.
- В стране уже давно идет полномасштабное свертывание демократических норм и принципов. Это мы ощутили на изменениях избирательного законодательства. При формальном повышении роли представительной власти налицо попытки вернуть нас в монархию и отобрать право людей влиять на жизнь в стране. Об этом свидетельствует предложение об усилении роли Госсовета. Возможно россиян приучают к новым боярам, а институт президентской власти будет упразднен и заменен председательством Путина в Госсовете. Парадокс высказываний президента заключается в том, что он говорит: «В конечном счете все решают люди», а в реальной жизни - все наоборот. К примеру власть не дала провести общенародный референдум по пенсионной реформе и у народа никто не спросил о необходимости муниципального фильтра на выборах глав регионов и отмены прямых выборов глав городов и районов.
- Что касается мощного оружия, так это заявление для внутреннего пользования. Наш народ знает о том, что есть ракетно-ядерный щит, созданный при социализме для защиты от внешнего врага. Сейчас нужно заниматься экономикой и тогда у общества будет все, что необходимо людям для нормальной и безопасной жизни. А это у действующей власти не очень-то получается. Поэтому нынешняя власть гордится тем, что создали еще до нее.
«Россия обязана иметь мощную армию. Бряцание оружием - для нас норма»
- Еще два года назад сразу же после выборов президента РФ говорил Владимир Вольфович Жириновский сказал, что новое избрание Путина в силу того, что Конституция не предполагает его нового избрания, влечет за собой в будущем усиление роли Госсовета. И он даже предполагал, что должность президента страны будет упразднена, и главой государства станет лицо, возглавляющее Госсовет. То есть Жириновский в очередной раз выступил политическим оракулом, - с этих слов начал свой комментарий координатор регионального отделения ЛДПР по Липецкой области, депутат Елецкого горсовета Анатолий Емельянов.
- Ключевой вопрос - изменение Конституции. Президент перекладывает часть ответственности на правительство, часть - на представительные органы власти. Насколько предложенные в Послании Федеральному Собранию Путиным изменений Конституции будут позитивными, тяжело судить. Какими они будут, пока не ясно. Вызывает интерес другое - усиление роли представительных органов госвласти - Госдумы и Совета Федерации. Эти органы будут утверждать премьер-министра, будут снимать и назначать судей. Будет ли это вмешательством в судебную систему? Мы не склонны так думать. Предложение по поводу назначения прокуроров тоже уместны. Например, у ЛДПР сейчас есть вопросы к действующему прокурору Липецкой области.
Будет ли вечно Путин у власти? Все будет зависеть от политической конкуренции в стране. Если будет динамика, если будут у партий равные возможности, то, конечно, никакого вечного президентства не будет. ЛДПР, например, выступает против изменения порядка выборов в Липецкий горсовет - это погубит политическую конкуренцию, это шаг по пути к тоталитаризму. Как мы знаем, Советский Союз закончил плохо при гегемонии одной партии. К тому же в одномандатных округ обычно состязаются большие кошельки. При чисто партийных выборах в горсовете была бы борьба идей, а партии несли бы ответственность за своих депутатов. Но это не устраивает партию власти, ведь выборы по партийным спискам сейчас «Единая Россия» проиграет.
Проблемы в стране гораздо больше, и они не исчерпываются введением бесплатного горячего питания для учеников первых-четвертых классов. Они идут от сложившейся системы власти. Сейчас в нашем регионе нет прямых выборов глав местного самоуправления. Это неправильно. В стагнации и упадке - экономика страны. Но Путин не предложил никаких реальных шагов по выходу из тупика, по повышению благосостояние граждан. А деньги в стране есть, бюджет государства - профицитный. Но деньги лежат в фондах на черный день, на них покупаются валюта и ценные бумаги. А почему бы не ввести минимальный размер оплаты труда на уровне 20 тысяч рублей? Работающим пенсионерам не индексируют пенсии, военные пенсии не индексируются. Но об этом ни слова сказано не было. Кажется, все делается специально для того, чтобы народ был бедным и просил подачки у власти.
ЛДПР согласна с тем, что Россия обязана иметь мощную армию. И мы не становимся вторым Ираном. Бряцание оружием для нас норма. Мы - в лидерах экспорта оружия. Но при этом переоснащение армии новым оружием находится на низком уровне. Танк «Армада» хороший, но дорогой. Его не закупают. По сравнению с США размер финансирования «оборонки» не сопоставимо низкий у России.
«Судебная власть должна быть независимой, ведь ей подсуден сам президент РФ»
- Двенадцать лет назад была принята Концепция долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 года. 2020 год мы должны были встретить со средними зарплатами в 2700 долларов США (более 160 тысяч руб.), с минимальными пенсиями выше 2,5 прожиточных минимумов (25-30 тысяч рублей), с ВВП, увеличенным втрое, с резким сокращением смертности, с квартирой у каждого в расчете 100 кв. м. на семью из трех человек, с конкурирующими за право оказать каждому из нас медпомощь поликлиниками и больницами. Понятно, что ничего из этого достичь не удалось. Осознание этого факта формирует запрос на обновления. И это яркое послание - еще один ответ на потребность общества в обновлении. Мы теперь будем другими, - говорит Вадим Ковригин, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, председатель регионального отделения Партии Роста.
- Сначала о социальных инициативах. Без сомнения, закрепление в Конституции минимума заработной платы на уровне прожиточного минимума можно только приветствовать. Выплаты при рождении первенцев (материнский капитал), конечно, будут стимулировать к рождению детей. А вот увеличение целевого приема в медицинские вузы вызывает вопросы. Ведь «целевики», как правило, - это те, кто с помощью родителей получил направление в вуз по льготе. Такие студенты не горят желанием после окончания вуза трудиться именно там, от кого они получили направление. Не целевыми местами, а только достойными зарплатами надо стимулировать медиков и любых других специалистов к работе.
В послании предложены кардинальные изменения структуры власти, и вот эти инициативы вызывают противоречия у экспертов. Предлагается юридически закрепить статус Госсовета. Пока непонятно, будет ли эта структура частью системы исполнительной власти или отдельным звеном власти, созданным под Путина после выборов. Не удивлюсь, если следующей должностью нынешнего президента станет должность главы Госсовета. Если новый орган станет частью исполнительной власти, то получится некое смешение двух ветвей, поскольку в Госсовет будут включены парламентарии. Новые инициативы президента предполагают заметное усиление статуса председателя Правительства: его теперь, как и министров, будет назначать Государственная Дума. Таким образом, вертикаль власти Президент-глава Кабмина-министры ломается. Правительство больше будет подотчетно своему «работодателю» - парламенту. Вполне возможно, что в Кремле есть проект еще одного сценария транзита власти: Путин становится председателем правительства с весьма высоким статусом и меньшей зависимостью от нового президента.
Вызывает вопрос тезис послания о ведении в Конституцию нормы о праве президента отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими преступлений. Судебная власть должна быть независимой, ведь ей подсуден сам президент РФ.
Президент РФ затронул уже давно обсуждаемую в обществе инициативу о необходимости обеспечить приоритет российских законов над международным правом. В статье 15-й Конституции говорится о приоритете только международных договоров в области общепризнанных прав человека над российскими законами. Заметим, что эти договоры Россия сама подписывает, и парламент принимает закон о ратификации этого договора. Здесь Президент, возможно, пытается удовлетворить требования тех, кто заявляет о якобы «оккупации» России, приоритете американского законодательства над российским.
Ну, а самое интересное - механизм изменения Конституции. Главы 1 и 2 («Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина», а также глава 9 («Порядок пересмотра Конституции») вообще не могут быть пересмотрены в общем порядке. Для этого требуется созыв Конституционного совещания и разработка новой конституции с последующим ее вынесением на референдум. Как президент собирается менять 15-ю статью, включенную в первую главу? Ясно одно - Путин, безусловно, ярко и мощно ответил обществу на потребность в обновлении.
«Ничего не изменится»
Простые горожане, судя по короткому уличному опросу, вчерашние события важными для себя не считают. «Мне до фени», «я только полчаса назад об этом узнала», «хуже уже не будет», - такие ответы стали самыми частыми на наш вопрос «Отразится ли на вашей жизни смена правительства?».
фото: 5-tv.ru
10 790
Бен
Антисоветчик
Режиссёр
Житель
Перри Мейсон
Работяга
Вопрос?
Путин
ВВ
Пенсионер