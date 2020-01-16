Происшествия

44 минуты назад

На улице Космонавтов мужчина сбивал сосульки и выпал из окна

6 1246
#падение с высоты
1
На улице Космонавтов мужчина сбивал сосульки и выпал из окна

40-летний липчанин госпитализирован.

Сегодня в Липецке на улице Космонавтов из окна четвертого этажа выпал 40-летний мужчина.

Как стало известно GOROD48, он высунулся в окно, чтобы сбить наледь с балкона и потерял равновесие.

В результате падения мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован. 

6 1246
#падение с высоты
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ооо

3 минуты назад
Вот и первая жертва сосулек..
ответить

48

4 минуты назад
зачем нам жэк? упразднить их, только на шее сидят
ответить

Липчанка

9 минут назад
Балконов в этом доме нет. Это молодоженка
ответить

Дело в том что

15 минут назад
В судах бардачина вот человек что бы не быть виновным хотел решить проблемму сам
ответить

Я

21 минуту назад
Первый результат принятого в прошлом году судебного решения. сколько таких владельцев балконов еще поубиваются сбивая сосульки?
ответить

Экономил

28 минут назад
На жкх
ответить

Еще в рубрике

Вывеска с остановки чуть не упала на липчан
#остановка #вывеска
2
Вывеска с остановки чуть не упала на липчан

сегодня, 10:25

Происшествия
Семейная пара обокрала магазин с помощью детской коляски
#кража
7
Семейная пара обокрала магазин с помощью детской коляски

сегодня, 10:22

Происшествия
Липчанин угорел в гараже
#труп #гараж
2
Липчанин угорел в гараже

сегодня, 10:15

Происшествия
12-летний мальчик пострадал в нелепом ДТП
#авария #ДТП
12-летний мальчик пострадал в нелепом ДТП

сегодня, 09:39

Происшествия
Жительница Санкт-Петербурга собралась замуж за умершего липчанина
#наследство #спор
11
Жительница Санкт-Петербурга собралась замуж за умершего липчанина

сегодня, 07:42

Происшествия
Водитель «Лады Гранты» пробил головой лобовое стекло во время двойной аварии
#авария #ДТП
94
Водитель «Лады Гранты» пробил головой лобовое стекло во время двойной аварии

вчера, 15:06

Происшествия