На улице Космонавтов мужчина сбивал сосульки и выпал из окна

40-летний липчанин госпитализирован.

Сегодня в Липецке на улице Космонавтов из окна четвертого этажа выпал 40-летний мужчина.



Как стало известно GOROD48, он высунулся в окно, чтобы сбить наледь с балкона и потерял равновесие.



В результате падения мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован.



