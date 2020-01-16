Происшествия
44 минуты назад
На улице Космонавтов мужчина сбивал сосульки и выпал из окна
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40-летний липчанин госпитализирован.
Сегодня в Липецке на улице Космонавтов из окна четвертого этажа выпал 40-летний мужчина.
Как стало известно GOROD48, он высунулся в окно, чтобы сбить наледь с балкона и потерял равновесие.
В результате падения мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован.
Как стало известно GOROD48, он высунулся в окно, чтобы сбить наледь с балкона и потерял равновесие.
В результате падения мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован.
6 1246
ооо
48
Липчанка
Дело в том что
Я
Экономил