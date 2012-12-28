Врача будут судить по обвинению в мелком взяточничестве и служебном подлоге

В Долгоруково врачу районной больницы вменяют шесть эпизодов преступлений.

В Долгоруково купить больничный можно было за полторы-две-три тысячи рублей. 35-летний врач районной больницы обвиняется в шести преступлениях коррупционной направленности: трёх эпизодах мелкого взяточничества и трёх случаях служебного подлога. Дело передано в суд.«По версии следствия, в августе 2023 года врач районной больницы за незаконное денежное вознаграждение внес в листок нетрудоспособности своей знакомой заведомо ложные сведения о наличии у нее заболевания, являющегося основанием для временного освобождения от работы. В начале сентября, вновь получив от женщины взятку, он продлил ей больничный. Ранее за деньги он также выдал фиктивные листки нетрудоспособности еще двоим гражданам», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области .