Липецкая вечЁрка: два трупа: в воде и на лестнице, смерть бомбардира и жизнь без интернета.
Происшествия
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сегодня, 14:50
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Врача будут судить по обвинению в мелком взяточничестве и служебном подлоге
В Долгоруково врачу районной больницы вменяют шесть эпизодов преступлений.
«По версии следствия, в августе 2023 года врач районной больницы за незаконное денежное вознаграждение внес в листок нетрудоспособности своей знакомой заведомо ложные сведения о наличии у нее заболевания, являющегося основанием для временного освобождения от работы. В начале сентября, вновь получив от женщины взятку, он продлил ей больничный. Ранее за деньги он также выдал фиктивные листки нетрудоспособности еще двоим гражданам», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области .
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