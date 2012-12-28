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39-летняя ельчанка перевела мошенникам 176 000 рублей
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95
16 минут назад
2

39-летняя ельчанка перевела мошенникам 176 000 рублей

А в Липецке мошенники обманули двух женщин.

18 июня в Ельце в полицию обратилась 39-летняя женщина. Она обменивалась сообщениями в мессенджере с неизвестным и тот убедил её перевести 176 000 рублей на указанный банковский счёт.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в Липецке жертвами мошенников стали две женщины. 20-летняя девушка перевела со своей карты 7500 рублей по рекомендации «сотрудника банка»: он убедил её в необходимости обновить счёт для сохранения денег. А 33-летняя женщина откликнулась на предложение в менеджере о заработке и с 16 по 18 июня лишилась 79 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Виктор
13 минут назад
Когда же эти Буратины начнут головой думать а не только в нее есть
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....
13 минут назад
жалуются, что мобильный интернет не работает, а деньги переводятся без проблем.
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