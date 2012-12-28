Липецкая вечЁрка: два трупа: в воде и на лестнице, смерть бомбардира и жизнь без интернета.
Происшествия
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16 минут назад
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39-летняя ельчанка перевела мошенникам 176 000 рублей
А в Липецке мошенники обманули двух женщин.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в Липецке жертвами мошенников стали две женщины. 20-летняя девушка перевела со своей карты 7500 рублей по рекомендации «сотрудника банка»: он убедил её в необходимости обновить счёт для сохранения денег. А 33-летняя женщина откликнулась на предложение в менеджере о заработке и с 16 по 18 июня лишилась 79 000 рублей.
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