39-летняя ельчанка перевела мошенникам 176 000 рублей

А в Липецке мошенники обманули двух женщин.

18 июня в Ельце в полицию обратилась 39-летняя женщина. Она обменивалась сообщениями в мессенджере с неизвестным и тот убедил её перевести 176 000 рублей на указанный банковский счёт.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в Липецке жертвами мошенников стали две женщины. 20-летняя девушка перевела со своей карты 7500 рублей по рекомендации «сотрудника банка»: он убедил её в необходимости обновить счёт для сохранения денег. А 33-летняя женщина откликнулась на предложение в менеджере о заработке и с 16 по 18 июня лишилась 79 000 рублей.