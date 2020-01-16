Общество
сегодня, 12:50
Вторую часть проспекта Победы закроют на ремонт после 8 марта
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Сегодня на комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству в Липецком горсовете представители мэрии поделились с депутатами планами по ремонту и содержанию дорог в 2020 году.
По словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николая Воронина, реконструкция проспекта Победы от одноименной площади Победы до кольцевого пересечения с улицей Водопьянова ориентировочно начнется после 8 марта.
В мэрии отрабатываются два варианта объезда реконструируемого участка, сообщает пресс-служба городского Совета.
По словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николая Воронина, реконструкция проспекта Победы от одноименной площади Победы до кольцевого пересечения с улицей Водопьянова ориентировочно начнется после 8 марта.
В мэрии отрабатываются два варианта объезда реконструируемого участка, сообщает пресс-служба городского Совета.
16 1754
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