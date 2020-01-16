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Вторую часть проспекта Победы закроют на ремонт после 8 марта

16 1754
#Проспект Победы
5
Вторую часть проспекта Победы закроют на ремонт после 8 марта
Сегодня на комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству в Липецком горсовете представители мэрии поделились с депутатами планами по ремонту и содержанию дорог в 2020 году.  

По словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николая Воронина, реконструкция проспекта Победы от одноименной площади Победы до кольцевого пересечения с улицей Водопьянова ориентировочно начнется после 8 марта. 

В мэрии отрабатываются два варианта объезда реконструируемого участка, сообщает пресс-служба городского Совета.  
16 1754
#Проспект Победы
5

Комментарии (16)

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Обычное дело

1 минуту назад
Закроют 9 марта, а откроют 30 декабря и пообещают устранить недоделки до 1 мая 2021 года.
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тьфу-тьфу-тьфу

5 минут назад
Валёк, ))))))))))))))))))))
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Хорошо, если сумеют закончить до декабря...

6 минут назад
Этот участок гораздо сложней! Тут ещё с сетями поваландаются....
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Страна 404

6 минут назад
Где отставки и посадки по результатам 2019 дорожного года?
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Дебилам из мерии

24 минуты назад
Парк тоже начнёте переделывать в марте,или деньги все скиздили?
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Валёк

26 минут назад
Нормально,юбилей дня Победы встретим в окопах.
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Логика

27 минут назад
прохор, это лучше бесспорно, главное чтобы не получилось как всегда - рано начнут, поздно закончат!
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Житель

29 минут назад
Более свежей фотографии не нашли?? Не стыдно летние фотки ставить? За окном зима, пишут о весне, а фотка летняя- дурдом!
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прохор

30 минут назад
лучше рано начать и рано завершить чем в Зиму уходить
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Что есть то есть

30 минут назад
Сразу снегопады начнутся,марток-одевай семь парток.Опять куевертить начнут как в парке,но тупорылкиной мэрии все до кизды коллеги.
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