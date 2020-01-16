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Жительница Санкт-Петербурга собралась замуж за умершего липчанина

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#наследство #спор
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Жительница Санкт-Петербурга собралась замуж за умершего липчанина

Родственные связи жительницы северной столицы и Липецка должен установить суд

В Липецкий районный суд подано заявление об установлении родственной связи жительницы Санкт-Петербурга Елены Паниной и умершего липчанина Владимира Шанина. Заявление в интересах петербурженки подала двоюродная сестра покойного. 

Липчанка Ирина Кузьминчук, сообщает, что брат Владимир Шанин с 2012 года вел в Санкт-Петербурге совместное хозяйство с Паниной, родственникам представлял ее в качестве жены. В 2017-м пара решила расписаться и назначила дату свадьбы на апрель 2018-го, пишет "Фонтанка". За три дня до смерти он подарил женщине обручальное кольцо и назначил дату бракосочетания.

Судебный спор обусловлено решением разобраться с наследством покойного, сообщает издание. Суды идут в нескольких регионах. У покойного осталось богатое наследство - недвижимость, но нашлось и слишком много родственников на него претендующих.

«Я знаю, что мой брат 24 февраля 2018 года подарил Елене Паниной кольцо», – указывает Кузьминчук в заявлении.

Но через три дня после помолвки случилось несчастье. Шанин умер в 54-летнем возрасте, оставив в Петербурге недвижимость в виде квартир и гаражей и денежные средства на банковских счетах. По мнению Ирины Кузьминчук, суду следует оформить отношения Шанина и Паниной посмертно.

«Последней волей моего брата было признать Елену Панину своей супругой, – уверена заявительница. – Если бы он не умер, то зарегистрировал бы с ней брак. Я хочу его последнюю волю исполнить».


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#наследство #спор
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Комментарии (7)

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valerafromsplus

18 минут назад
ОБХС, всё это муйня! Сейчас, главное, Вячеслав, как наследник царского престола Руси. Его ещё Запад помнит со времён перестройки. ))
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valerafromsplus

20 минут назад
Для справки. В Интернете нельзя вообще о Вячеславе что найти. Если и найдёте, то это типичные сходства в именах и ресурсах.
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ОБХС

20 минут назад
а почему личная жизнь и финансовые вопросы людей обсуждаются в прессе,и фамилии и имена и возраст и имущество-ну все расписали!!!у нас нельзя знать в каком магазине какой производитель гнилую колбасу реализует-столько тайн развели,а тут-читай не хочу,вы еще личную переписку этой пары выложите на сайте
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valerafromsplus

22 минуты назад
Ну ничего! Вячеслав Колупаев уже близко, совсем близко. Да. Он поможет. Только и ему народ должен как никак, да помочь. ))
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народ с утра интересует другая новость

50 минут назад
20 лет Путинизма #ВладиславЖуковский #Путин 51 157 просмотров ссылка
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Воды чтоли

сегодня, 08:10
valerafromsplus, нет?
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valerafromsplus

сегодня, 08:01
Земляки! Доброе утро! Но народ с утра интересует другая новость. Может лучше о ней, а?
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