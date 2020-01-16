Жительница Санкт-Петербурга собралась замуж за умершего липчанина

Родственные связи жительницы северной столицы и Липецка должен установить суд

В Липецкий районный суд подано заявление об установлении родственной связи жительницы Санкт-Петербурга Елены Паниной и умершего липчанина Владимира Шанина. Заявление в интересах петербурженки подала двоюродная сестра покойного.Липчанка Ирина Кузьминчук, сообщает, что брат Владимир Шанин с 2012 года вел в Санкт-Петербурге совместное хозяйство с Паниной, родственникам представлял ее в качестве жены. В 2017-м пара решила расписаться и назначила дату свадьбы на апрель 2018-го, пишет "Фонтанка" . За три дня до смерти он подарил женщине обручальное кольцо и назначил дату бракосочетания.Судебный спор обусловлено решением разобраться с наследством покойного, сообщает издание. Суды идут в нескольких регионах. У покойного осталось богатое наследство - недвижимость, но нашлось и слишком много родственников на него претендующих.«Я знаю, что мой брат 24 февраля 2018 года подарил Елене Паниной кольцо», – указывает Кузьминчук в заявлении.

Но через три дня после помолвки случилось несчастье. Шанин умер в 54-летнем возрасте, оставив в Петербурге недвижимость в виде квартир и гаражей и денежные средства на банковских счетах. По мнению Ирины Кузьминчук, суду следует оформить отношения Шанина и Паниной посмертно.

«Последней волей моего брата было признать Елену Панину своей супругой, – уверена заявительница. – Если бы он не умер, то зарегистрировал бы с ней брак. Я хочу его последнюю волю исполнить».



