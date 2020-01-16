На ремонт дороги Липецк-Данков потратят свыше 534 млн рублей

В план реконструкции включили несколько участков трассы.

Дорожное агентство Липецкой области объявило тендеры на реконструкцию автомобильной дороги Липецк-Данков. Общая стоимость работ оценена более чем в 534,3 млн рублей. Торги на право выполнить работы запланированы на конец января. Реконструкция трассы затронет участки от Северного Рудника до Сухой Лубны (Липецкий район). Дорожникам предстоит обновить свыше 7 км трассы. После ремонта дорога станет чуть шире и намного безопаснее.



- Дорога проходит через населенные пункты, поэтому расширение совсем незначительные, в рамках существующей обочины. Суть реконструкции заключается в укреплении основания, повышении обеспечения видимости на участках и устройстве наружного освещения в границах населённых пунктов. Автодорога будет доведена до второй технической категории, - уточнили в управлении дорог и транспорта Липецкой области. - Есть вероятность, что участок в районе Сухой Лубны будет реконструироваться не в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а по областной программе в 2021 году. Сейчас готовится решение по этому объекту.



Добавим, что выигравший тендер подрядчик должен будет приступить к работам сразу после заключения контракта. Реконструкция должна быть завершена к ноябрю 2021 года. Чиновники поставили важное условие. Заключившая контракт фирма обязана своими силами, в том числе с привлечением «дочек», выполнить самые важные работы — подготовку полотна, земляные работы, устройство дорожной одежды автомобильных дорог и ее обустройство. Сторонние компании, то есть субподрядчики, при проведении этих работ исключаются.