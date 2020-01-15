В Москву БЕСПЛАТНО и БЕЗ ОБМАНА

Бесплатный и льготный проезд ввели перевозчики ИП Ракулов Денис Витальевич и ИП Игнатов Сергей Николаевич, которые работают вместе под единым брендом «Липецкие рейсы».

Бесплатный проезд предоставят подопечным фонда «Дети и родители против рака», а также их родителям.

Перевозчик установил льготу для подопечных фонда «Дети и родители против рака» - родители детей с онкологическим заболеванием могут получить сертификат на неограниченное количество бесплатных поездок по маршруту «Липецк-Москва» для одного ребенка и сопровождающего взрослого, куратор при необходимости использует документ для поездки без больного ребенка.

Кроме того, бесплатно доехать до Москвы на дневных рейсах перевозчиков могут любые дети от 0 до 12 лет, для школьников от 12 до 16 лет скидка составит 50% — эта акция доступна при одновременной покупке одного взрослого и одного детского билета.

Сэкономить на поездке смогут участники специальной программы «Тайный пассажир», ее ввели перевозчики ИП Ракулов Д.В. и ИП Игнатов С.Н. для повышения качества обслуживания. На каждом рейсе предусмотрено одно бесплатное место — пассажиру взамен необходимо рассказать о поездке. Если на желаемом рейсе уже окажется тайный пассажир, участник программы вправе выбрать другой рейс или воспользоваться дополнительной скидкой на проезд. Для бронирования услуги, а также по всем интересующим вопросам открыт специальный телефон: 8-904-219-01-10.