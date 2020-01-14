Брошенные машины в Липецке не торопятся эвакуировать (ФОТО)

Не каждое транспортное средство, гниющее во дворах по несколько лет, чиновники готовы признать автохламом.

В редакцию ступили очередные снимки автомобилей, которые жители Липецка считают брошенными.

Один из авторов фото утверждает, что на улице 50 лет НЛМК уже четыре года стоят автомобили, до которых никому нет дела. На верхнем снимке «Сааб», на котором еле держится номер.





Переднюю часть «Пежо» как будто обглодали, отсутствует один номер (задний – на месте).

Жильцы даже обращались в администрацию города, но в управлении Октябрьским округом им ответили, что не могут признать автомобили разукомплектованными, поэтому оснований для их эвакуации нет.





Интересно, почему бы в таком случае администрации не попытаться найти владельцев и не разобраться в ситуации до конца?! В итоге авто, которое соседи считают хламом, оставили гнить на улице.





А это уже снимок с проезда Сержанта Кувшинова (19-й микрорайон). Другой читатель утверждает, что «Нексия» стоит на одном месте более 2-х лет. У нее разбито стекло, раскрыта горловина бензобака, спущены колеса.





Кроме того, у машины не заперта на замок передняя дверь – местная детвора иногда этим пользуется, забираясь в салон.





Следующее фото сделано на улице Неделина. Машина с повреждениями и спущенными колесами стоит здесь давно, хозяев никто не ищет.

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