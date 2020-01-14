Общество

9 минут назад

Брошенные машины в Липецке не торопятся эвакуировать (ФОТО)

102
#Автохлам #брошенные машины #благоустройство
Брошенные машины в Липецке не торопятся эвакуировать (ФОТО)

Не каждое транспортное средство, гниющее во дворах по несколько лет, чиновники готовы признать автохламом.

В редакцию ступили очередные снимки автомобилей, которые жители Липецка считают брошенными.

Один из авторов фото утверждает, что на улице 50 лет НЛМК уже четыре года стоят автомобили, до которых никому нет дела. На верхнем снимке «Сааб», на котором еле держится номер.

IMG_20191215_020306.jpg

Переднюю часть «Пежо» как будто обглодали, отсутствует один номер (задний – на месте).

Жильцы даже обращались в администрацию города, но в управлении Октябрьским округом им ответили, что не могут признать автомобили разукомплектованными, поэтому оснований для их эвакуации нет.

Безымянный.jpg

Интересно, почему бы в таком случае администрации не попытаться найти владельцев и не разобраться в ситуации до конца?! В итоге авто, которое соседи считают хламом, оставили гнить на улице.

WhatsApp Image 2020-01-11 at 08.51.03.jpeg

А это уже снимок с проезда Сержанта Кувшинова (19-й микрорайон). Другой читатель утверждает, что «Нексия» стоит на одном месте более 2-х лет. У нее разбито стекло, раскрыта горловина бензобака, спущены колеса.

WhatsApp Image 2020-01-11 at 08.51.02.jpeg

Кроме того, у машины не заперта на замок передняя дверь – местная детвора иногда этим пользуется, забираясь в салон.

Неделина.jpeg

Следующее фото сделано на улице Неделина. Машина с повреждениями и спущенными колесами стоит здесь давно, хозяев никто не ищет.

Фото брошенных машин, как и снимки автохамов, можно присылать нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22.

102
#Автохлам #брошенные машины #благоустройство

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Бизнес сломал мечты чиновников Липецка
#бизнес #инвестиции
12
Бизнес сломал мечты чиновников Липецка

сегодня, 10:21

Общество
Народные контролеры помогут навести порядок в липецких пивных заведениях
#Пиво #запрет #правила торговли
14
Народные контролеры помогут навести порядок в липецких пивных заведениях

сегодня, 10:01

Общество
В Липецкой области из-за африканской чумы свиней отстреливают кабанов
#АЧС #дикие животные #заболевание
5
В Липецкой области из-за африканской чумы свиней отстреливают кабанов

сегодня, 09:53

Общество
Липецкий онкоцентр получит более 1 млрд рублей
#медицина #строительство
8
Липецкий онкоцентр получит более 1 млрд рублей

сегодня, 09:40

Общество
В Сселках обессточат две улицы
#энергоснабжение
4
В Сселках обессточат две улицы

сегодня, 07:35

Общество
Коммунальщики взялись за фекальный бассейн
#ЖКХ
31
Коммунальщики взялись за фекальный бассейн

вчера, 19:19

Общество