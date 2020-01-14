В Липецкой области из-за африканской чумы свиней отстреливают кабанов

Ветеринары следят за ситуацией из-за вспышки заболевания в соседнем регионе.

Из-за вспышки африканской чумы свиней у диких кабанов в Орловской области липецкие ветеринары ввели усиленный контроль на территории нашего региона. Особенно в зонах, граничащих с Орловской областью, сообщает управление ветеринарии Липецкой области.



- Крайне высока угроза заноса вируса заболевания на свиноводческие предприятия и личные подсобные хозяйства Липецкой области. Даны поручения об усилении мероприятий по недопущению заноса возбудителя болезни на территорию региона, - указано в сообщении управлении ветеринарии. - Организован мониторинговый отстрел диких кабанов на территориях районов, граничащих с Орловской областью. Материал от всех отстреленных кабанов исследован в лаборатории на АЧС и трихинеллёз. Результаты исследований - отрицательные.



В России в период с 2007 по 2019 год зарегистрировано 1527 вспышек заболевания (в популяции домашних свиней – 912, в популяции диких кабанов – 615). Из них в 2019 году 141 вспышка, среди домашних свиней 79, среди диких кабанов 62, уточняет областное управление ветеринарии со ссылкой на данные Россельхознадзора. Последний случай регистрации АЧС на территории Липецкой области был зарегистрирован в сентябре 2018 года в Воловском районе ООО «Племенное». Областная ветеринарная лаборатория в 2019 году провела 34 812 исследований материала от домашних и диких свиней на АЧС.