Ушел в отставку председатель департамента по физической культуре и спорту Олег Токарев

Председатель департамента по физической культуре и спорту администрации Липецка Олег Токарев написал заявление об увольнении по собственному желанию с 10 января 2020 года. С сегодняшнего дня обязанности руководителя департамента исполняет его заместитель – Сергей Фурсов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Липецка.



Олег Токарев родился в Липецке 30 сентября 1964 года. В 1995 году окончил Липецкий технический университет. Трудовую деятельность в администрации города начинал в 1997 году с должности главного специалиста управления по физической культуре, спорту и делам молодежи. С 2005 по 2007 годы был заместителем начальника управления Советским округом департамента по работе с населением и связям с общественностью администрации города Липецка. С 19 февраля 2007 - заместитель председателя департамента по физической культуре и спорту. Пост его руководителя занял 19 апреля 2016 года.





