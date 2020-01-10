Политика

22 минуты назад

Ушел в отставку председатель департамента по физической культуре и спорту Олег Токарев

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#администрация Липецка #отставка #кадры
Ушел в отставку председатель департамента по физической культуре и спорту Олег Токарев
Председатель департамента по физической культуре и спорту администрации Липецка Олег Токарев написал заявление об увольнении по собственному желанию с 10 января 2020 года. С сегодняшнего дня обязанности руководителя департамента исполняет его заместитель – Сергей Фурсов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Липецка.

Олег Токарев родился в Липецке 30 сентября 1964 года. В 1995 году окончил Липецкий технический университет. Трудовую деятельность в администрации города начинал в 1997 году с должности главного специалиста управления по физической культуре, спорту и делам молодежи. С 2005 по 2007 годы был заместителем начальника управления Советским округом департамента по работе с населением и связям с общественностью администрации города Липецка. С 19 февраля 2007 - заместитель председателя департамента по физической культуре и спорту. Пост его руководителя занял 19 апреля 2016 года.


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#администрация Липецка #отставка #кадры

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Вангую

13 минут назад
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