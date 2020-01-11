Общество

52 минуты назад

На борьбу со снегом в Липецке вышли 150 дворников и 70 единиц техники

22 389
#снегопад
На борьбу со снегом в Липецке вышли 150 дворников и 70 единиц техники

Сегодняшний снегопад может стать сильнейшим за всю зиму

Как сообщают в мэрии Липецка, по прогнозам синоптиков, ожидается, что сегодняшней снегопад станет сильнейшим с начала сезона. Автомобилистам и пешеходам следует быть внимательнее на дорогах. 

Городские службы уже приступили к работам. На улицы вышли более 150 дворников и порядка 70 единиц техники, в том числе пескоразбрасыватели, тракторы, снегопогрузчики и малогабаритные машины. Сейчас идёт обработка проезжих частей и тротуаров противоголёдными материалами. После 14.00 планируют начать уборку снега - от центра города техника будет двигаться к отдалённым районам. Работы по посыпке улиц и очистке их от снега будут чередовать до окончания снегопада. Ночью парк техники планируют усилить 25 единицами.
 
Управляющие компании также включаются в работу - дворники начнут уборку уже к вечеру, в воскресенье выйдет техника.
 
Как отмечают в муниципальном управлении благоустройства и городском департаменте ЖКХ, нередко уборке снега мешает личный транспорт липчан. В связи с чем автомобилистов призывают не препятствовать проеду спецтехники - не парковать машины у обочин дорог, на межквартальных проездах и во дворах.
22 389
#снегопад

Комментарии (22)

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47 секунд назад
Бла, бла, бла... Как всегда
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Материлкина

2 минуты назад
Меня Артамонов подтянул,ручные депутатики за меня проголосовали и видела я вас в гробу дорогие пичужанцы,многодетных не сажают!
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Пешеход

3 минуты назад
А снег идёт и идёт... Это просто * ...ец какой-то! Весь город в пробке...
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дмб

8 минут назад
Шел по ул. Советская в 14.30, Ты суслика не видишь,а он есть.
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Шел по ул. Советская в 14.30

12 минут назад
Дошел от Центрального рынка до у. Советская д. 7, и не увидел ни машин ни дворников. Возможно, опять представили не достоверную информацию.
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Перри Мейсон

13 минут назад
"нередко уборке снега мешает личный транспорт липчан." Вот в чем причина...
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Кухаркина

16 минут назад
Ну, как-то вот так, господа! Это просто * ...ец какой-то!
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Госпожа Градоначальница:

16 минут назад
Все на субботник - лопаты в руки и мести, будете хорошо убирать, тогда и посмотрим, выводить технику или нет
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Коллеги

18 минут назад
Это п..... Ц!
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потный таксер

18 минут назад
бабло рубля сегодня,цны завышены!
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