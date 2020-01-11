На борьбу со снегом в Липецке вышли 150 дворников и 70 единиц техники

Сегодняшний снегопад может стать сильнейшим за всю зиму

Как сообщают в мэрии Липецка, по прогнозам синоптиков, ожидается, что сегодняшней снегопад станет сильнейшим с начала сезона. Автомобилистам и пешеходам следует быть внимательнее на дорогах.



Городские службы уже приступили к работам. На улицы вышли более 150 дворников и порядка 70 единиц техники, в том числе пескоразбрасыватели, тракторы, снегопогрузчики и малогабаритные машины. Сейчас идёт обработка проезжих частей и тротуаров противоголёдными материалами. После 14.00 планируют начать уборку снега - от центра города техника будет двигаться к отдалённым районам. Работы по посыпке улиц и очистке их от снега будут чередовать до окончания снегопада. Ночью парк техники планируют усилить 25 единицами.



Управляющие компании также включаются в работу - дворники начнут уборку уже к вечеру, в воскресенье выйдет техника.



Как отмечают в муниципальном управлении благоустройства и городском департаменте ЖКХ, нередко уборке снега мешает личный транспорт липчан. В связи с чем автомобилистов призывают не препятствовать проеду спецтехники - не парковать машины у обочин дорог, на межквартальных проездах и во дворах.

