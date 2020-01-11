В России

18 минут назад

На Западе считают, что Путина сменит на посту президента губернатор Тульской области

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Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung считает, что у нынешнего губернатора Тульской области Алексея Дюмина есть серьезные шансы в 2024 году сменить Владимира Путина на посту президента РФ. По мнению западных журналистов, его кандидатура может устроить и граждан России, и политическую элиту страны, передает URA.RU.

«Назначением Дюмина [на пост президента РФ] возмутиться никто бы не осмелился, тем более те, кто сами надеялись стать преемниками», — пишет издание.

Тем не менее, как считает автор материала, после 2024 года Путин окончательно не уйдет из высших эшелонов власти, а может занять пост премьер-министра РФ или главы Совета безопасности.

Кроме того, по мнению журналистов Neue Zürcher Zeitung, в 2024 году в России сменится и глава ФСБ: эту должность, как полагают авторы издания, вместо Александра Бортников займет действующий глава МЧС Евгений Зиничев.

Ранее в российской прессе появились публикации о том, что активная деятельность и частое появление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в телевизионных эфирах якобы может говорить о том, что он снова окажется преемником Владимира Путина на посту президента после 2024 года. Предположение сделал обозреватель «Московского комсомольца» Александр Мельман, который увидел в активной работе председателя правительства «толстый намек».

А до этого швейцарская газета Der Tages-Anzeiger поделилась своими рассуждениями о том, кто будет у власти в России после 2024-го года, напоминает «Царьград». По мнению западных журналистов, у главы Минобороны РФ Сергея Шойгу сейчас наибольшие шансы стать новым президентом страны в 2024 году, сообщает 125region.ru.

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