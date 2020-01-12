Общество

сегодня, 08:09

Странами-донорами мигрантов для Липецкой области были Украина, Казахстан, Узбекистан

2 375
#мигранты
1
Странами-донорами мигрантов для Липецкой области были Украина, Казахстан, Узбекистан

40,6 мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья проживали в Липецкой области в 2019 году, сообщает Росстат по итогам выборочного наблюдения труда мигрантов-2019. Большинство из них (37,4 тысячи человек) находились в регионе более пяти лет, 3,2 тысячи — от года до пяти лет. 

Из стран дальнего зарубежья были 2,8 тысячи человек, а 37,8 тысяч переехали в Липецкую область из стран бывших советских республик. Основными «донорами» мигрантов оказались Украина (12,3 тысячи жителей), Казахстан (7,4 тысячи), Узбекистан (5,2 тысячи). Также в регионе обосновались жители Азербайджана, Армении, Беларуси, Киргизии, Молдовы, Таджикистана. 

В Липецкую область мигранты переезжали на постоянное место жительства (17,5 тысячи человек), из-за неблагоприятной ситуации в собственной стране (15,7 тысячи человек). Еще 6,1 тысячи остались в регионе в связи с семейными обстоятельствами, 0,6 тысячи получили приглашения на работу, 0,3 тысячи приехали учиться. 

3,7 тысячи иностранных приезжих работали по найму у индивидуальных предпринимателей. Большинство (1,7 тысячи человек) трудились в сфере услуг, еще 1,2 тысячи были заняты в строительной отрасли, 0,9 тысячи — в промышленной сфере, отмечается в исследовании Росстата. 

2 375
#мигранты
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Житель

44 минуты назад
А ещё Магадан, забыли?
ответить

ИГП

58 минут назад
Чурка мигрант Дмитрий Краси чков за агитацию за единоворов, кроме бабла, запросил еще место в горсовете, но предложили место на зоне у параши, от которого он не сможет отказаться!
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области перевернулся микроавтобус с многодетной семьей: погиб четырёхлетний мальчик
#авария #ДТП
54
В Липецкой области перевернулся микроавтобус с многодетной семьей: погиб четырёхлетний мальчик

вчера, 18:28

Общество
«Пусть перестанут ставить автомобили в нашем подъезде!» (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
272
«Пусть перестанут ставить автомобили в нашем подъезде!» (ФОТО)

вчера, 16:49

Общество
На борьбу со снегом в Липецке вышли 150 дворников и 70 единиц техники
#снегопад
65
На борьбу со снегом в Липецке вышли 150 дворников и 70 единиц техники

вчера, 14:11

Общество
В Липецкой области ожидается снегопад
#снег #гололед
39
В Липецкой области ожидается снегопад

вчера, 10:28

Общество
Белоруссия пыталась поставить в Липецк запрещенную к ввозу в Россию рыбу
52
Белоруссия пыталась поставить в Липецк запрещенную к ввозу в Россию рыбу

вчера, 07:56

Общество
В ЛГПУ создана лаборатория по изучению влияние гаджетов на усвоение знаний
#ЛГПУ
21
В ЛГПУ создана лаборатория по изучению влияние гаджетов на усвоение знаний

вчера, 07:30

Общество