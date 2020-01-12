Странами-донорами мигрантов для Липецкой области были Украина, Казахстан, Узбекистан

40,6 мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья проживали в Липецкой области в 2019 году, сообщает Росстат по итогам выборочного наблюдения труда мигрантов-2019. Большинство из них (37,4 тысячи человек) находились в регионе более пяти лет, 3,2 тысячи — от года до пяти лет.

Из стран дальнего зарубежья были 2,8 тысячи человек, а 37,8 тысяч переехали в Липецкую область из стран бывших советских республик. Основными «донорами» мигрантов оказались Украина (12,3 тысячи жителей), Казахстан (7,4 тысячи), Узбекистан (5,2 тысячи). Также в регионе обосновались жители Азербайджана, Армении, Беларуси, Киргизии, Молдовы, Таджикистана.



В Липецкую область мигранты переезжали на постоянное место жительства (17,5 тысячи человек), из-за неблагоприятной ситуации в собственной стране (15,7 тысячи человек). Еще 6,1 тысячи остались в регионе в связи с семейными обстоятельствами, 0,6 тысячи получили приглашения на работу, 0,3 тысячи приехали учиться.



3,7 тысячи иностранных приезжих работали по найму у индивидуальных предпринимателей. Большинство (1,7 тысячи человек) трудились в сфере услуг, еще 1,2 тысячи были заняты в строительной отрасли, 0,9 тысячи — в промышленной сфере, отмечается в исследовании Росстата.



