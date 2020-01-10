Пациентка выпала из окна липецкой больницы

Вечером 9 января из окна хирургического отделения городской больницы скорой помощи №1 (улица Космонавтов) выпала 29-летняя женщина. В результате падения она получила смертельные травмы. Трагедия произошла на глазах соседки женщины по палате.



Проверку по факту гибели липчанки сейчас проводит Следственный комитет, рассматривается версия самоубийства.



По данным GOROD48, женщина находилась в больнице с серьёзным заболеванием пищеварительной системы. Врачи провели успешную операцию, и она шла на поправку.

