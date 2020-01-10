Происшествия

сегодня, 11:55

Пациентка выпала из окна липецкой больницы

3097
#падение с высоты
3
Пациентка выпала из окна липецкой больницы
Вечером 9 января из окна хирургического отделения городской больницы скорой помощи №1 (улица Космонавтов) выпала 29-летняя женщина. В результате падения она получила смертельные травмы. Трагедия произошла на глазах соседки женщины по палате.

Проверку по факту гибели липчанки сейчас проводит Следственный комитет, рассматривается версия самоубийства.

По данным GOROD48, женщина находилась в больнице с серьёзным заболеванием пищеварительной системы. Врачи провели успешную операцию, и она шла на поправку.
3097
#падение с высоты
3

Комментарии

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

Еще в рубрике

Задолжавший работнику директор заплатит крупный штраф и отработает на государство 360 часов
#зарплата
2
Задолжавший работнику директор заплатит крупный штраф и отработает на государство 360 часов

46 минут назад

Происшествия
Два уголовных дела возбуждены в отношении пенсионера – убийцы собаки
#убийство собаки
3
Два уголовных дела возбуждены в отношении пенсионера – убийцы собаки

49 минут назад

Происшествия
В Липецком районе пенсионер зарезал собаку
#убийство собаки
21
В Липецком районе пенсионер зарезал собаку

сегодня, 11:45

Происшествия
Полицейские задержали 28-летнего липчанина за вооруженный разбой
#разбой
1
Полицейские задержали 28-летнего липчанина за вооруженный разбой

сегодня, 11:13

Происшествия
В столкновении «Волги» и «ЗАЗа» пострадала женщина-водитель
#авария #ДТП
10
В столкновении «Волги» и «ЗАЗа» пострадала женщина-водитель

сегодня, 08:47

Происшествия
В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту нарушения жилищных прав сирот
#сироты #жилье
24
В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту нарушения жилищных прав сирот

вчера, 16:48

Происшествия