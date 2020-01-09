Военный суд вынес в Липецке приговор по делу о пособничестве сирийским террористам

2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Липецке вынес приговор по делу о финансировании терроризма. Обвиняемыми по делу, которое расследовало УФСБ по Липецкой области проходили 25-летний липчанин и его 33-летний знакомый из Пензы. С помощью платежной системы «Qiwi» они перечислили деньги члену действующей в Сирии террористической организации.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Липецкой области, по версии следствия, 25-летний житель Липецкой области, желая оказать финансовую поддержку международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (деятельность организации запрещена в России), привлек к своей преступной деятельности 33-летнего жителя Пензенской области. Вместе они перечислили деньги знакомому липчанина, воюющему в составе террористической организации против правительственных сил Сирийской Арабской Республики.



- Собранных по делу доказательств оказалось достаточно, чтобы обоих пособников террористов признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 УК России, и назначить им наказание в виде 10 и 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - рассказали в пресс-службе УФСБ.

