Происшествия

52 минуты назад

Военный суд вынес в Липецке приговор по делу о пособничестве сирийским террористам

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#терроризм
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Военный суд вынес в Липецке приговор по делу о пособничестве сирийским террористам

2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Липецке вынес приговор по делу о финансировании терроризма. Обвиняемыми по делу, которое расследовало УФСБ по Липецкой области проходили 25-летний липчанин и его 33-летний знакомый из Пензы. С помощью платежной системы «Qiwi» они перечислили деньги члену действующей в Сирии террористической организации.  

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Липецкой области, по версии следствия, 25-летний житель Липецкой области, желая оказать финансовую поддержку международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (деятельность организации запрещена в России), привлек к своей преступной деятельности 33-летнего жителя Пензенской области. Вместе они перечислили деньги знакомому липчанина, воюющему в составе террористической организации против правительственных сил Сирийской Арабской Республики. 

- Собранных по делу доказательств оказалось достаточно, чтобы обоих пособников террористов признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 УК России, и назначить им наказание в виде 10 и 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - рассказали в пресс-службе УФСБ. 
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#терроризм
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Комментарии (4)

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Перри Мейсон

1 минуту назад
Задонатил? )))
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Ла-Манш

12 минут назад
Лучше бы на пожизненно, так было бы справедливей!
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Новоселки

14 минут назад
Я ВОР-РЕЦИДИВИСТ, ТРОЛЛЬ, ЛЖЕЦ, ПРОХОДИМЕЦ, ЛИМИТА ПОНАЕХАВШАЯ, ЧУРКА НОСАСТАЯ И ПРОДАЖНАЯ ПРОСТИТУТКА ДМИТРИЙ КРАСИ ЧКОВ ЗА ПОСОБНИЧЕСТВО ФАШИСТАМ ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В СВОЕМ РОДНОМ ПЕТУШИНОМ УГЛУ, А НЕ В ГОРСОВЕТЕ!
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Сталин-психиатр.

19 минут назад
Да уж... Даже страшно комментировать. Вот так почту взломают и сделают копеечные перевод, как с Навальным. И поедешь далеко и надолго... Поэтому промолчу.
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