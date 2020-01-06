Общество

4 минуты назад

Как автохамы курочат родной город (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
Как автохамы курочат родной город (ФОТО)

Новые примеры, как не стоит поступать культурным людям.

Мы уже не раз отвечали, что любители хамской парковки нередко наносят городу непоправимый ущерб.

Сегодня в нашей рубрике, в которой вместе с читателями GOROD48 боремся с автохамами, проиллюстрируем это еще раз. Взгляните на верхний снимок – водитель так стремился на тротуар, что умудрился помять даже защитное ограждение.

Катукова. 2 еще.jpg

А еще из-за таких, как он, ни один бордюрный камень и ни одна тротуарная плитка не выдерживают. Снимки сделаны возле дома №19 на улице Катукова 16 декабря в 11:50.

Папина.jpeg

Еще один красноречивый снимок с улицы Папина, 37, сделан 22 декабря в 12:00. Газон и тротуар просто «убиты» автомобилями.

Победы, 108.jpg

Припарковал машину чуть ли не на самой детской площадке.

Победы, 108 еще.jpg

Впрочем, скоро здесь, видимо, вмешаются в единое месиво и сама площадка, и тротуар и вся грязь вокруг. Сфотографировано возле дома № 108 на проспекте Победы 25 декабря в 14:10. Местные жители утверждают, что автовладелец постоянно ставит сюда свое авто и просят ГИБДД принять меры.

Московская.jpeg

Снимок с Московской, 103, сделан 23 декабря в 8:10. Двор изрыт колесами, на которых затем потащат всю грязь по городу, превращая его в месиво.

Терешковой, 7.png

Терешковой, 7 27 декабря в 14:00. И на газон (точнее – то, что от него осталось) умудрился заехать, и на тротуар. Итог – еще одна машина внесла свой вклад в грязь и разрушения.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

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#Автохамы #машины #парковки

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