Скандинавский циклон принесет в Липецкую область долгожданный снег

В ближайшие двое суток погода в Липецкой области на территорию Липецкой области ожидается выход Скандинавского циклона, который принесет с собой умеренный снег, метель, местами гололед и гололедицу на дорогах.

Однако уже 2 января осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 31 декабря и 1 января - 1-3 градуса мороза, что на 5-7 градусов выше нормы, 2 января — 5-6 градусов мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 декабря в Липецкой области облачно, ночью снег, местами метель, днем также снег и мокрый снег, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, 8-13 м/сек., возможны порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.



В Липецке облачно, ночью снег, метель, днем также снег и мокрый снег, гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью будет от 3 до 5 градусов мороза, днем она составит от 0 до 2 градусов мороза.



День 31 декабря стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 37 градусов мороза.



