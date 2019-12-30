Погода в Липецке

49 минут назад

Скандинавский циклон принесет в Липецкую область долгожданный снег

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#снег
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Скандинавский циклон принесет в Липецкую область долгожданный снег

В ближайшие двое суток погода в Липецкой области на территорию Липецкой области ожидается выход Скандинавского циклона, который принесет с собой умеренный снег, метель, местами гололед и гололедицу на дорогах. 

Однако уже 2 января осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 31 декабря и 1 января - 1-3 градуса мороза, что на 5-7 градусов выше нормы, 2 января — 5-6 градусов мороза, что на 2-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 декабря в Липецкой области облачно, ночью снег, местами метель, днем также снег и мокрый снег, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, 8-13 м/сек., возможны порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов мороза,  днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. 

В Липецке облачно, ночью снег, метель, днем также снег и мокрый снег, гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью будет от 3 до 5 градусов мороза, днем она составит от 0 до 2 градусов мороза.

День 31 декабря стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 37 градусов мороза. 

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#снег
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Комментарии (2)

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Котэ

13 минут назад
Кушать все равно нечего...
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Синоптик

33 минуты назад
Осадки прекратятся не успев начаться, начнутся в ближайшие двое суток но уже второго прекратятся.
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