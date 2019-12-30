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На каменной шахматной доске при монтаже в Нижнем парке неправильно расположили черные и белые клетки

62 2501
#идиотизм
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На каменной шахматной доске при монтаже в Нижнем парке неправильно расположили черные и белые клетки

Безобразие прошляпил еще Сергей Иванов.

Внимательные липчане разместили в соцсетях фотографии каменной шахматной доски в Нижнем парке (вокруг которой при благоустройстве центральной его части в декабре появились столики для любителей этой игры), которая оказалась неправильной.

доска_2051.jpg

Так, на правильной доске клетка А1 черная, а в парке - белая, а «правильная» белая клетка Н1 - черная. Соответственно, вся такая доска - ни к черту! Как же так получилось?

- Не знаем, но выясним. Эта каменная доска появилась в Нижнем парке еще в декабре 2016 года. Конечно, весной, к официальному открытию летнего сезона, эта доска будет переделана и на ней можно будет играть большими фигурами, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в пресс-службе Липецка.

20191228_113010.jpg

Действительно, эту доску МАУК «Нижний парк» купил у ООО «Строительная компания Липецк», которая благоустраивала парк при предыдущем главе Липецка Сергее Иванове.

шахматы2.jpg

доска1.jpg


Городскому бюджету она обошлась в 163 тысячи рублей. Но, очевидно, среди монтировавших каменные шахматные клетки строителей шахматистов не было. Вот и получилась площадка, годная разве что для «липецких шахмат» - осталось лишь продумать наши собственные правила!
62 2501
#идиотизм
3

Комментарии (62)

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Елена Сотникова

1 минуту назад
Верно: и сирот обобрали, и стариков. Только перекладывание новой плитки в Нижнем Парке (отремонтированном полтора года назад) обошлось в 180 миллионов рублей из их карманов! Одна эта шахматная доска вышла в 163 000 руб... а её теперь ещё и менять за наш счёт будут. Этой власти явно не до сирот!
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Горожанин

2 минуты назад
То есть, накосячил конкретный липчанин-строитель, а виновата как всегда власть? И уже даже подыскали виновного - бывшего мэра. У вас с логикой там всё хорошо?
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А что делать?

7 минут назад
Елена Сотникова, сирот обобрали... опять Путин виноват))) и хоть с ... в глаза все Божья роса)
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Елена Сотникова

10 минут назад
Организационное бессилие Уваркиной и её горе-команды очевидно не только в парках, но даже тут, в комментах Город48, где сидит пара мэрских ботов, строчащих дифирамбы Власти. Но и тут вместо компетентных и убедительных писак верещат малолетние недо-тролли, ничего кроме глупых дифирамб начальникам и тупого хамства с попытками съехать с темы не умеющие (фэйспалм)
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Виктор 2-28-14

11 минут назад
Слетелись сплетни.....а поклевать - то и нечего....покакали вчерашним и понесло их по ветру на край безнадёги
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3 война развязать

19 минут назад
Елена Сотникова, это не сироту обобрать. Чтоб это сделать надо быть последним г.... но а про родственника вашего, которого судят-за сирот. Ничего хорошего сказать не могу-ни одного слова. Работал в дга-это страсть. Даже там умудрялся заниматься плохими делами)))
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Коренная липчанка

21 минуту назад
В парке ещё не была после ремонта, на фото он совсем лысый, я его помню другим. Нужно посадить деревья о Туриста и до церкви
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:)

21 минуту назад
Ладно строители, положившие эти плитки, они кроме верблюжева говна мало что видели, а вот свекловоды подписавшие акт приемки по ходу не далеко от них ушли по коровьим и оленьим лепёшкам:)))
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Елена Сотникова

21 минуту назад
"Добрый и человечный Пу" - развязал три войны по периметру РФ и влез в Сирию бомбить гражданскую оппозицию... Его в Гааге заждались - выдать премию за гуманизм. Да и своих стариков с заморозкой части пенсий и увеличением срока выхода он в гроб свёл немало. Но вернёмся на уровень Липецка, где из-за некомпетентности и вороватости местной администрации без позора на всю страну и недели не проходит. Так почему мэры у нас один хуже другого? Ответ: их назначает путинская власть жуликов и перед горожанами эти уваркины-ивановы ответственность не несут!
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Виктор 2-28-14

25 минут назад
Если с боку зайти,на доску будет норма,только вместо букв будут цифры.......Зачем всё усложнять?....Когда и так ...н а с р а л и Иссякла Яда.....Времечко ушло....Пора ,пора...Ну, попердел и в кучу
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