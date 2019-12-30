На каменной шахматной доске при монтаже в Нижнем парке неправильно расположили черные и белые клетки

Безобразие прошляпил еще Сергей Иванов.

Внимательные липчане разместили в соцсетях фотографии каменной шахматной доски в Нижнем парке (вокруг которой при благоустройстве центральной его части в декабре появились столики для любителей этой игры), которая оказалась неправильной.Так, на правильной доске клетка А1 черная, а в парке - белая, а «правильная» белая клетка Н1 - черная. Соответственно, вся такая доска - ни к черту! Как же так получилось?- Не знаем, но выясним. Эта каменная доска появилась в Нижнем парке еще в декабре 2016 года. Конечно, весной, к официальному открытию летнего сезона, эта доска будет переделана и на ней можно будет играть большими фигурами, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в пресс-службе Липецка.Действительно, эту доску МАУК «Нижний парк» купил у ООО «Строительная компания Липецк», которая благоустраивала парк при предыдущем главе Липецка Сергее Иванове.Городскому бюджету она обошлась в 163 тысячи рублей. Но, очевидно, среди монтировавших каменные шахматные клетки строителей шахматистов не было. Вот и получилась площадка, годная разве что для «липецких шахмат» - осталось лишь продумать наши собственные правила!