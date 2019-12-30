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Липецкого «грозу олигархов» в последний день дозаявок в КХЛ обменяли

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#Хоккей #Владимир Бобылев
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Липецкого «грозу олигархов» в последний день дозаявок в КХЛ обменяли

Теперь Владимир Бобылев будет выступать в суровом Челябинске.

В последний день дозаявок в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) фигурантом одного из обменов стал 22-летний липецкий нападающий Владимир Бобылев.

Уфимский «Салават Юлаев», который владел правами на липчанина, обменял его и другого форварда Николая Чебыкина на Андрея Кручинина, одного из основных нападающих замыкающего турнирную таблицу в Восточной конференции челябинского «Трактора». Обмен объясняется просто: «Салавату» понадобился форвард в основной состав прямо сейчас, и за него отдали двух хоккеистов «на вырост».

Теперь Бобылев попал в систему «Трактора», где помимо основной команды есть еще и занимающий 18-е место в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) «Челмет». Судя по всему, в этой команде и продолжил карьеру наш земляк.

Габаритный Бобылев (рост 190 см, вес 109 кг) в системе «Салавата Юлаева» тоже выступал за фарм-клуб – нефтекамский «Торос» и при этом является одним из лидеров команды – 36 матчей 19 (11+8) очков, у него самый высокий показатель полезности среди партнеров – «+13».

При этом он считается перспективным нападающим. В 2016-м году был задрафтован клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» в пятом раунде под общим номером 122. Известность ему принесла так же победная драка с нападающим питерского «Динамо» Павлом Ротенбергом, сыном российского олигарха Аркадия Ротенберга.

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#Хоккей #Владимир Бобылев
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Комментарии (2)

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С Сокола

сегодня, 13:24
Молодец, с Новым Годом! Депутатом его на Сокол и Сселки!
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Бот 11

сегодня, 12:20
Удачи Бобылев и быстрей заиграть в КХЛ.Хороший хоккеист и один наверное из последних воспитанников которые смогут заиграть на хорошем уровне.С таким руководством области и города хоккея у нас не будет.
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