Липецкий хоккеист полюбил забивать китайцам (ВИДЕО)

"Большой русский" в двух матчах подряд огорчил желтолицых болельщиков.

Липецкий нападающий нефтекамского «Тороса» Владимир Бобылёв отличился заброшенными шайбами в двух подряд матчах своей команды в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

В этих встречах башкирских клуб принимал на своем льду команды из Китая и победил КРС-БСУ из Пекина – 3:2 и «Ценг Тоу» из Гирина (провинция Гирин, Восточный Китай) – 4:3.

Обе встречи прошли в жаркой борьбе, и голевые подвиги липчанина трудно переоценить. В обоих случаях Бобылёв открывал счет. В игре с пекинской командой на 7-й минуте он подкараулил отскок от борта и «расстрелял» ворота соперников; во втором матче на 5-й минуте удачно подставил клюшку под бросок партнера.

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего форварда таранного типа Бобылёва (рост 190 см, вес 93 кг) в 32-х играх 7 голов и 10 результативных передач; кроме того он один из лучших в команде по количеству бросков по воротам – 60 т.е. в среднем почти 2 за игру.

«Торос» идет на 3-м месте в ВХЛ ведёт погоню за «СКА-Невой» и «Рубином».

Напомним, что китайские клубы начали выступать в ВХЛ с 2017 года. Сейчас их три – кроме упомянутых на лед выходит еще «Орджи» из Пекина. Играют в них в основном иностранцы, главным образом – россияне, но в последнее время увеличивается число и китайцев. Кроме того, в чемпионате ВХЛ выступают еще «Хумо» (Ташкент, Узбекистан) и «Номад» (Астана, Казахстан).

Фото bash-news.ru