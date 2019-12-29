Общество

12 минут назад

Маленький пушной зверёк прибыл в Липецкую область из Украины

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#Украина #карантин
Маленький пушной зверёк прибыл в Липецкую область из Украины

Около трех тысяч голов норки разместили на карантин Липецкого района

На карантинную площадку «Николосс», расположенную в Липецком районе, поступила партия норок в количестве 2920 голов из Украины.

Доставка животных из Украины осуществлялась на специализированном автомобильном транспорте. При прибытии живого груза в зону таможенного контроля специалистами отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной  границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям проведен осмотр животных и проверка ветеринарных сопроводительных документов.

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В соответствии с Едиными ветеринарными (ветеринарно-санитарными) требованиями, предъявляемыми к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденными Решением Комиссии Таможенного союза  животные поставлены на карантин.

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#Украина #карантин

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