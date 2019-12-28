Общество

сегодня, 12:38

Нижний парк официально откроют 1 мая

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#Нижний парк
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Нижний парк официально откроют 1 мая

К тому времени подрядчики окончательно завершат все работы.

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Как и обещала глава Липецка, сегодня Нижний парк открыли для посещения. Правда, новогоднего настроения пришедших сюда липчан лишило отсутствие снега, который вряд ли  компенсировали Дед Мороз и малолетняя Снегурочка. Очевидно, прав был губернатор, когда сказал, что снега в Липецке не будет, пока Евгения Уваркина не сдаст этот парк. И хотя приемщица работ, начальник областного управления ЖКХ Елена Бадулина, ведомство которой получило федеральный транш на благоустройство Нижнего в рамках нацпроекта «Формирование современной городской среды», и заявила, что работы завершены, небесная канцелярия, очевидно, свой штемпель на договор подряда не поставила.

Удивительно, что вчера вечером, накануне открытия парка, два подростка уже хотели испоганить своим жлобским творчеством входную группу Нижнего парка. За руку их поймали строители и Елена Бадулина. Вандалам стоит знать, что парк оснащен без малого 60 уличными камерами наблюдения, и безнаказанно гадить не получится.

В сопровождении свиты Евгения Уваркина и Елена Бадулина прошлись по обновленной части Нижнего. Все общестроительные работы, действительно, сделаны. И даже новые дорожки - асфальтированные и в плитке - относительно чисты. Но уже очевидно, что часть работ будет закончена только по весне. Например, нужно будет засеять травой будущие газоны и расстелить в некоторых местах рулонный газон. Также нужно восстановить кое-где плиточное покрытие - в некоторых местах уже просела крупноформатная плитка, - и заделать траншеи в асфальте, прорытые под прокладку кабелей.

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Глава Липецка со сцены принесла извинения горожанам за задержку работ, за авралы, но в то то же время поздравила персонально руководителей организаций, работавших в парке. А ее старый товарищ Даниил Плотников, в свою очередь, подарил мэру корзину цветов. И было за что: этому предпринимателю в аренду отдадут будущий каток с искусственным льдом. Он же получил место в самом центре парка, где ранее была старая сценическая площадка, под современный артцентр, который строит из… морских контейнеров для грузоперевозок!

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тот самый будущий артцентр

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будущий каток

Евгения Уваркина и Елена Бадулина посидели на светящейся ночью скамейке. При этом начальник областного управления ЖКХ, которая ранее была главным экологом региона, нге согласилась с GOROD48, что летом такие скамейки будут привлекать кучу мошкары с реки. Мол, река напротив городского пляжа в этом году почищена от ила. А глава города пошутила, что такие скамейки если кого и привлекут летними ночами, то только влюбленных.

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Обход парка закончился выступлениями чиновниц перед небольшой группой людей, половину которых составляли чиновники и строители, и небольшим салютом из больших хлопушек (у некоторых из муниципальных служащих они не сработали).

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торт от подрядчика: в самоиронии строителям не откажешь

Если же сказать в целом, то обновление старейшего парка Липецка скорее пошло ему на пользу, чем во вред. Да, при строительстве новых дорожек и прокладывании коммуникаций были повреждены корни деревьев, но так как это место - низинное,с высоким уровнем грунтовых вод, то вреда им не будет. Зато после того, как из центральной части парка убрали старые аттракционы и коммерческие ларьки, он стал выглядеть куда приличнее. Эта территория превратилась в место размеренного отдыха и прогулок.

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А в следующем году глава Липецка обещает обустроить дикую часть парка, где и появится зона аттракционов, которая, как уверена Евгения Уваркина, станет лучшей в Центральном Черноземье. Что ж, в конце следующего года посмотрим, куда приведет липчан их новый мэр, ведь она заявила, что сделает Липецк лучшим городом России.

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73 1891
#Нижний парк
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Комментарии (74)

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ВИКТОР БУРЯКОВ

10 секунд назад
Евгения Уваркина -железная леди Липецка на фото Молодец.
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Пи...т как дышит

3 минуты назад
Что там для детей? Кроме нескольких качалок - где обещанные площадки? Турники спортивные, которые были раньше, или хотя бы пара столиков для настольного тенниса к лету? Нет ничего, кроме шахмат
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Ах, Россия, Рассея

4 минуты назад
Ах, Россия, Рассея - Ни конца, ни спасенья ! ...И живые, и мертвые, Все молчат, как немые. Мы, Иваны Четвертые - Место лобное в мыле ! Лишь босой да уродливый, Рот беззубый разиня, Плакал в церкви юродивый, Что пропала Россия !
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Ах, Россия, Рассея

8 минут назад
— Ни конца, ни спасенья… Что ни год — лихолетие, Что ни враль, то Мессия! Плачет тысячелетие По России Россия! Выкликает проклятия… А попробуй, спроси — Да, была ль она, братие, Эта Русь на Руси?
ответить

)))

8 минут назад
Голубки, Уваркиной советую не обращать внимания на извращенцев. Потому что знаю как никто-что состоит эта мэрия-из извращенцев-прибывших из бани ОПК. Они жопой своей-посты себе зарабатывали. Поэтому думают что все такие ж как они)
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Голубки

12 минут назад
Две лесбиянки на привале вполне Европейский тренд .
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Пенсионер

15 минут назад
Дура и клоуны : так было в ссср строил Старооскольский металлургический комбинат , пустили первую плавку . Потом полгода достраивали . Правильной дорогой предков идёт Уваркина посто слава КПСС .
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Артамонову

15 минут назад
Просмотрите по области, что творится после Бадулиной!!! Там, где чистили пруды, строили плотины ужас! И всегда она подписывала документы на окончание работ, хотя там полный срач!. За это надо просто привлекать. И здесь сидит красуется, хотя профукали сроки и натворили черт голову сломит.
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Пенсионер

15 минут назад
Дура и клоуны : так было в ссср стоил Старооскольский металлургический комбинат , пустили первую плавку . Потом полгода достраивали . Правильной дорогой предков идёт Уваркина посто слава КПСС .
ответить

Когда ж тобой заинтересуются органы

19 минут назад
Когда будет говорить !, и отправят тебя там где место тебе в плехановской больнице.
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