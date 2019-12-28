Общество
сегодня, 12:38
Нижний парк официально откроют 1 мая
73 1891
К тому времени подрядчики окончательно завершат все работы.
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Как и обещала глава Липецка, сегодня Нижний парк открыли для посещения. Правда, новогоднего настроения пришедших сюда липчан лишило отсутствие снега, который вряд ли компенсировали Дед Мороз и малолетняя Снегурочка. Очевидно, прав был губернатор, когда сказал, что снега в Липецке не будет, пока Евгения Уваркина не сдаст этот парк. И хотя приемщица работ, начальник областного управления ЖКХ Елена Бадулина, ведомство которой получило федеральный транш на благоустройство Нижнего в рамках нацпроекта «Формирование современной городской среды», и заявила, что работы завершены, небесная канцелярия, очевидно, свой штемпель на договор подряда не поставила.
Удивительно, что вчера вечером, накануне открытия парка, два подростка уже хотели испоганить своим жлобским творчеством входную группу Нижнего парка. За руку их поймали строители и Елена Бадулина. Вандалам стоит знать, что парк оснащен без малого 60 уличными камерами наблюдения, и безнаказанно гадить не получится.
В сопровождении свиты Евгения Уваркина и Елена Бадулина прошлись по обновленной части Нижнего. Все общестроительные работы, действительно, сделаны. И даже новые дорожки - асфальтированные и в плитке - относительно чисты. Но уже очевидно, что часть работ будет закончена только по весне. Например, нужно будет засеять травой будущие газоны и расстелить в некоторых местах рулонный газон. Также нужно восстановить кое-где плиточное покрытие - в некоторых местах уже просела крупноформатная плитка, - и заделать траншеи в асфальте, прорытые под прокладку кабелей.
Глава Липецка со сцены принесла извинения горожанам за задержку работ, за авралы, но в то то же время поздравила персонально руководителей организаций, работавших в парке. А ее старый товарищ Даниил Плотников, в свою очередь, подарил мэру корзину цветов. И было за что: этому предпринимателю в аренду отдадут будущий каток с искусственным льдом. Он же получил место в самом центре парка, где ранее была старая сценическая площадка, под современный артцентр, который строит из… морских контейнеров для грузоперевозок!
тот самый будущий артцентр
будущий каток
Евгения Уваркина и Елена Бадулина посидели на светящейся ночью скамейке. При этом начальник областного управления ЖКХ, которая ранее была главным экологом региона, нге согласилась с GOROD48, что летом такие скамейки будут привлекать кучу мошкары с реки. Мол, река напротив городского пляжа в этом году почищена от ила. А глава города пошутила, что такие скамейки если кого и привлекут летними ночами, то только влюбленных.
Обход парка закончился выступлениями чиновниц перед небольшой группой людей, половину которых составляли чиновники и строители, и небольшим салютом из больших хлопушек (у некоторых из муниципальных служащих они не сработали).
торт от подрядчика: в самоиронии строителям не откажешь
Если же сказать в целом, то обновление старейшего парка Липецка скорее пошло ему на пользу, чем во вред. Да, при строительстве новых дорожек и прокладывании коммуникаций были повреждены корни деревьев, но так как это место - низинное,с высоким уровнем грунтовых вод, то вреда им не будет. Зато после того, как из центральной части парка убрали старые аттракционы и коммерческие ларьки, он стал выглядеть куда приличнее. Эта территория превратилась в место размеренного отдыха и прогулок.
А в следующем году глава Липецка обещает обустроить дикую часть парка, где и появится зона аттракционов, которая, как уверена Евгения Уваркина, станет лучшей в Центральном Черноземье. Что ж, в конце следующего года посмотрим, куда приведет липчан их новый мэр, ведь она заявила, что сделает Липецк лучшим городом России.
Удивительно, что вчера вечером, накануне открытия парка, два подростка уже хотели испоганить своим жлобским творчеством входную группу Нижнего парка. За руку их поймали строители и Елена Бадулина. Вандалам стоит знать, что парк оснащен без малого 60 уличными камерами наблюдения, и безнаказанно гадить не получится.
В сопровождении свиты Евгения Уваркина и Елена Бадулина прошлись по обновленной части Нижнего. Все общестроительные работы, действительно, сделаны. И даже новые дорожки - асфальтированные и в плитке - относительно чисты. Но уже очевидно, что часть работ будет закончена только по весне. Например, нужно будет засеять травой будущие газоны и расстелить в некоторых местах рулонный газон. Также нужно восстановить кое-где плиточное покрытие - в некоторых местах уже просела крупноформатная плитка, - и заделать траншеи в асфальте, прорытые под прокладку кабелей.
Глава Липецка со сцены принесла извинения горожанам за задержку работ, за авралы, но в то то же время поздравила персонально руководителей организаций, работавших в парке. А ее старый товарищ Даниил Плотников, в свою очередь, подарил мэру корзину цветов. И было за что: этому предпринимателю в аренду отдадут будущий каток с искусственным льдом. Он же получил место в самом центре парка, где ранее была старая сценическая площадка, под современный артцентр, который строит из… морских контейнеров для грузоперевозок!
тот самый будущий артцентр
будущий каток
Евгения Уваркина и Елена Бадулина посидели на светящейся ночью скамейке. При этом начальник областного управления ЖКХ, которая ранее была главным экологом региона, нге согласилась с GOROD48, что летом такие скамейки будут привлекать кучу мошкары с реки. Мол, река напротив городского пляжа в этом году почищена от ила. А глава города пошутила, что такие скамейки если кого и привлекут летними ночами, то только влюбленных.
Обход парка закончился выступлениями чиновниц перед небольшой группой людей, половину которых составляли чиновники и строители, и небольшим салютом из больших хлопушек (у некоторых из муниципальных служащих они не сработали).
торт от подрядчика: в самоиронии строителям не откажешь
Если же сказать в целом, то обновление старейшего парка Липецка скорее пошло ему на пользу, чем во вред. Да, при строительстве новых дорожек и прокладывании коммуникаций были повреждены корни деревьев, но так как это место - низинное,с высоким уровнем грунтовых вод, то вреда им не будет. Зато после того, как из центральной части парка убрали старые аттракционы и коммерческие ларьки, он стал выглядеть куда приличнее. Эта территория превратилась в место размеренного отдыха и прогулок.
А в следующем году глава Липецка обещает обустроить дикую часть парка, где и появится зона аттракционов, которая, как уверена Евгения Уваркина, станет лучшей в Центральном Черноземье. Что ж, в конце следующего года посмотрим, куда приведет липчан их новый мэр, ведь она заявила, что сделает Липецк лучшим городом России.
73 1891
ВИКТОР БУРЯКОВ
Пи...т как дышит
Ах, Россия, Рассея
Ах, Россия, Рассея
)))
Голубки
Пенсионер
Артамонову
Пенсионер
Когда ж тобой заинтересуются органы