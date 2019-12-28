Дегустатор вин Денис Руденко: как не купить откровенно плохое вино

Член Союза сомелье и экспертов России открыл секрет того, за бокалом какого вина можно хорошо провести зимний вечер.



Винный журналист, преподаватель школ сомелье, член попечительского совета Союза виноградарей и виноделов России, судья международных дегустационных конкурсов - это все о дегустаторе вин Денис Руденко. Недавно он был звездой вечеринки, которую проводит коммуникативное агентство «Прайд-Медиа».«Фишка» «Прайд-Медиа» - максимальное качество услуг, предоставляемых клиентам. На традиционной предновогодней вечеринке для друзей и партнеров, которые стали одной семьей с агентством, было возможно не только весело провести время, но и узнать, например, что считается моветоном при подаче спиртного в приличном обществе, сочетается ли белое вино с мясом, а красное - с рыбой, и как выбрать напитки к новогоднему столу. Теплую компанию обеспечил обаятельный блогер Денис Руденко, которые знает все о любовном напитке, так как перепробовал все сорта вин, какие только есть в России.- Я не сомелье, потому что я никогда не работал в ресторане, и не кавист - это человек, который рекомендует вино покупателям в магазине, - с этих слов начинается наш разговор с Денисом Руденко.- Очень просто. Я знаю практически все о вине, винных регионах, стандартах его изготовления, подачи к столу… Я могу помочь с выбором вина под любое заказанное блюдо. Допустим, кто-то заказал шао-май, пельмени с бараниной. Это значит жирный бульон, тесто и определенный сорт мяса. Значит, терпкое вино в таком случае противопоказано. Это все - научные вещи о сочетаемости продуктов питания с алкоголем, которые должны быть известны всем сомелье. Ведь вино само по себе воспринимается одним образом, а с соленой, например, едой, воспринимается иначе.- И с пивом не все так просто. Оно же тоже разное: лагер, стаут, лежак, гезы. Какая страна происхождения: Бельгия, Германия, Чехия. Пиво мы рекомендуем пшеничное, ячменное или специальные сорта. Дальше мы начинаем рассуждать о том, какого уровня охмеления мы берем пива: сколько хмеля какого сорта: цитра, мозаик, каскад… Дальше можно говорить об уровне горечи. Он разный - до ста единиц. Спектр напитков пива, на самом деле, чуть поменьше вина, но там тоже есть о чем поговорить.- Точно такое же. Ведь можно говорить о марке этого десертного вина как о еще советской, а не украинской или российской. Оно произведено тем же самым предприятием в Крыму. Вино, о котором мы говорим, оно не с одного виноградника, а из винограда «белый мускат», собранном в одной климатической зоне, сделанное по известной технологии. Нет никаких проблем нарастить объемы производства такого вина, просто оно будет партией того или иного года. Более того, это вино может быть урожая еще 2013 года, но с этикеткой этого года, ведь на заводе вино не хранят в бутылках с этикетками, а стоит в огромных емкостях из нержавейки. С ним ничего не происходит, но не окисляется. И можно даже через 10 лет забутилировать урожай того же 2013 года.- Сухие вина - 50-х годов прошлого века, портвейн пробовал 1886 года.- Нет. Портвейн ведь крепленое вино. Такое вино может храниться столетиями без ущерба качеству. Самые старые бутылки на территории РФ - это три бутылки испанского хереса урожая 1774 года. Еще несколько лет назад их было четыре, но одну бутылку несколько лет назад подали к столу Владимира Путина и Сильвио Берлускони и те ее благополучно распили.- Да им можно. Так вот, те, кто сервировал эту бутылку, говорят, что вино было в отличном состоянии. А вот сухие вина долго не живут, но даже они в уксус не превращаются. Это - заблуждение. В уксус превращаются домашние вина, сделанные кустарным способом с помощью перфоратора и резиновой рукавицы.- Это - догма. Ей легко следовать, так как она не приведет к плохим результатам. Но это - не абсолютная истина. Такая рекомендация сложилась веками. Наше вкусовое восприятие устроено так, что танинность красного вина после употребления рыбы приводит к ощущениям того, что вы лизнули батарейку. Помните это неприятное ощущение из детства? Но есть варианты, когда можно подавать красное вино к блюдам из сырой рыбы: к суши или сашими.- Такая последовательность подачи алкоголя связана с богатством вкуса и восприятием напитков. Пиво - напиток проще вина по органолептике, по вкусу, по аромату. После двух бокалов пива вино, действительно, воспринимается интересно. В обратную сторону… Пиво в таком случае воспринимается просто, чтобы догнаться, как говорят, полирнуть, не более чем. А с точки зрения опьянения или интоксикации организму все равно, что за чем следует.- На полках всех сетевых магазинов контрафактного вина - ноль. Но речь идет об официальной торговле, а не о забегаловках и ночных ларьках. Причина в том, что каждая акцизная марка, которая клеится на бутылку, уникальна. И каждая из них зарегистрирована в государственной базе данных. В марке прошито, какому предприятию она выдана. Вин, произведенных в гараже на коленке, у нас нет. Это я заявляю ответственно. Сейчас идет большое уголовное дело против главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, но даже он не мог использовать липовые акцизные марки! А с этого года акцизные марки еще и печатаются на Гознаке. За это можно сказать родному государству спасибо. Это единственное, что хорошо сделано на алкогольном рынке.- Такое возможно, ведь пробка не гарантирует сохранность вина. Я говорю о пробке из коры пробкового дерева. По статистике, две бутылки из сотни начинают портиться через год хранения по этой причине. И тут не угадаешь. Именно поэтому специалисты очень любят винтовые пробки. Такие пробки не позволяют вину портиться.- … это стереотип.- Есть приложения и про вино, и про пиво. Мой приятель, специалист по пиву, говорит, что с ростом количества отзывов пользователей у любого пива через 3-4 года рейтинг становится 3.75. Потому что всегда есть те, кому то или иное пиво нравится, а кому оно не нравится. Коллективный общий рейтинг и по вину, в конце концов, скатывается на оценку 3.75. Я в такое приложение по вину пишу свои личные отзывы, но чужие отзывы не читаю кроме тех, которые написаны известными мне специалистами.- Из тех, которые мы купим в магазине, все. А вот перепробовать все домашние вина - здоровья не хватит. А так-то я дегустирую вина очень много.- Потому что всегда помню, что работаю с очень опасным веществом, этиловым спиртом. Когда дегустируешь профессионально, то постоянно сплевываешь то, что взял в рот. В обычный день дегустатор пробует до 70-80 образцов вина. И если его не сплевывать, то понятно, сколько выпьешь. Помните диалог в фильме «День выборов»? «Я не пью, я дегустирую. Пятьдесят образцов - по двадцать грамм. Так это же литр! Ну да». Я даже не могу сказать, когда я серьезно напивался. Но всегда после работы остается легкое опьянение. Поэтому у меня никогда не было водительских прав. Ну не бывает у меня никогда ноль промилле в крови (смеется)!- Нет. Более того, это вообще неправда. У нас много плохого вина. Но есть и весьма достойные вина. У нас есть вина, которые на любой мировой выставке способны претендовать на то, чтобы быть в ТОП-10. Вино, конечно, субъективно. Но есть и объективные критерии оценки его качества: вино наполненное/вино водянистое, сбалансированное/несбалансированное, избыточно кислотное/избыточно танинное. Когда говорят, что наше вино получило награду профессиональной выставки, то неправильно говорить, что его признали лучшим вином выставки. Оно просто набрало высокие баллы. И обычно до трети вин в любой профессиональной выставке получают какие-то награды.- Точное попадание в тему! Я единственный работающий с вином профессионал, который пробовал в большом количестве орловские, белгородские, воронежские вина малых виноделов. Я два года подряд ездил на ежегодные собрания воронежских виноградарей-кустарей, которые выращивают виноград в укрывной форме (на зиму снимают со шпалер и укрывают от морозов лапником, соломой, землей, дерюгой). В промышленном масштабе это слишком дорого. Овчинка не будет стоить выделки. Но некоторые сорта показывают возможность получения неплохих вин даже в Подмосковье. Впрочем, кустарям-подвижникам не хватает знаний, как правильно делать вино. Они берут из Интернета какие-то дикие абсолютно советы того, как сделать дома качественное вино. И получается брага, которую лучше перегнать на крепкий алкоголь. Но есть несколько человек, которые производят хорошие вина, но это - не промышленные масштабы.- Очень просто. Смотрите на то, как оформлена бутылка. Это удивительно, но дешевые и плохие вина никогда не льют в хорошие бутылки с дорогой пробкой. На плохих винах не будет богатой этикетки с тиснениями золотом и вырубками. На хорошее вино не будет криво наклеена этикетка. Такое вино не расстроит. Если колпачок на горлышке - фольга, а не термоусадочная пленка, это хорошее вино. Так устроена экономика: дорогую фурнитуру на дешевую мебель не ставят.«Прайд-Медиа» благодарит за содействие в проведении интервью ГК «Липецкие Альпы».Материал носит информационный характер и не является рекламой алкогольной продукции.