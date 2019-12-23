Общество

47 минут назад

В Липецке побит температурный рекорд

5 522
#потепление
3
В Липецке побит температурный рекорд
В Липецке сохраняется непривычно теплая для декабря погода. А сегодняшний день, 23 декабря,  стал самым теплым за 110 лет. 

Как сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 1909 года, когда в Липецке начались метеонаблюдения, самая высокая температура 23 декабря отмечалась в 2015 году – 5,1 градуса тепла. Сегодня в Липецке  зарегистрирована температура в 5,3 градуса тепла.  
5 522
#потепление
3

Комментарии (5)

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Трындычиха

9 минут назад
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать, - вот это был бы действительно рекорд!
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Татьяна Митина

16 минут назад
Да не зима, а бабьи слюни, впрочем, весь год был шиворот навыворот...
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Температурный рекорд

29 минут назад
Меня побили, пичалька
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В пичужине

29 минут назад
Побито убито развалено растащено разворованно ВСЕ
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Родина

35 минут назад
110 лет назад не было электронных термометров.)))
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