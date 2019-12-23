В Липецке побит температурный рекорд

В Липецке сохраняется непривычно теплая для декабря погода. А сегодняшний день, 23 декабря, стал самым теплым за 110 лет.



Как сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 1909 года, когда в Липецке начались метеонаблюдения, самая высокая температура 23 декабря отмечалась в 2015 году – 5,1 градуса тепла. Сегодня в Липецке зарегистрирована температура в 5,3 градуса тепла.

