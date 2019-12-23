В России
14 минут назад
Отец забил до смерти трехлетнюю дочь
Страшный инцидент поверг в шок Югру
Уголовное дело возбудили следователи в Ханты-Мансийском автономном округе после гибели трехлетней девочки, которую до смерти избил пьяный отец, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.
"По версии следствия, вечером 21 декабря 2019 года 34-летний житель Нефтеюганска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в своей квартире, нанес множественные удары по голове и телу своей трехлетней дочери, которая скончалась на следующий день от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.
Проверка также установила, что в декабре текущего года мужчина неоднократно избивал не только погибшего ребенка, но и ее четырехлетнюю сестру.
В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по статьям «Истязание путем систематического нанесения побоев двух несовершеннолетних лиц» и «Убийство малолетнего». Следователями ходатайствуют об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключение под стражу.
Расследование громкого дела продолжается: следственное управление взяло его на особый контроль. Кроме того, следователи дадут оценку действиям органов опеки, которые передали в ноябре 2019 года мужчине его дочерей.
"По версии следствия, вечером 21 декабря 2019 года 34-летний житель Нефтеюганска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в своей квартире, нанес множественные удары по голове и телу своей трехлетней дочери, которая скончалась на следующий день от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.
Проверка также установила, что в декабре текущего года мужчина неоднократно избивал не только погибшего ребенка, но и ее четырехлетнюю сестру.
В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по статьям «Истязание путем систематического нанесения побоев двух несовершеннолетних лиц» и «Убийство малолетнего». Следователями ходатайствуют об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключение под стражу.
Расследование громкого дела продолжается: следственное управление взяло его на особый контроль. Кроме того, следователи дадут оценку действиям органов опеки, которые передали в ноябре 2019 года мужчине его дочерей.