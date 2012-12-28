В Липецкой области подешевела солярка

Цены на бензин перестали разгоняться. В среднем топливо подорожало за неделю на семь копеек.





Рост цен на бензин продолжает замедляться третью неделю — до 0,1% против 0,3% периодом ранее. А дизельное топливо вовсе подешевело. Липецкстат представил очередные данные в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 14 по 20 октября.Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,1% и составила 65,89 рубля за литр против 65,82 рубля неделей ранее. Заметнее всего, как и неделей ранее, подорожал бензин премиальной марки АИ-98 — на 0,4%, с 87,84 рубля до 88,15 рубля за литр. Бензин АИ-92 подорожал на 0,2%, его стоимость составила 62,69 рубля (на 13 октября — 62,60 рубля за литр). На 0,1% подорожал бензин марки АИ-95 — с 67,73 рубля до 67,77 рубля. Цена на дизельное топливо снизилась на 0,4%: с 71,09 рубля до 70,82 рубля за литр.