Аномалия на кольцевой дороге: четыре ДТП на коротком участке
Происшествия
40-летняя женщина-водитель погибла на тамбовской трассе
Происшествия
Пропавшую 84-летнюю пенсионерку нашли на чердаке
Происшествия
На улице Московской на «Мерседес» приземлился кирпич
Происшествия
Сегодня в Липецке: как ноябрьские праздники скажутся на зарплате, сфера, в которую людей 50+ берут охотнее, чем молодых
Общество
В Липецке обстреляли трамвай
Происшествия
Со счета погибшего участника СВО украли почти четыре миллиона рублей
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Охранявшей осужденных собаке ищут хозяина
Общество
Не тормози: «Инфинити Групп» проиграла значимые торги на ремонт липецких дорог
Общество
Со счета погибшего участника СВО украли почти четыре миллиона рублей
Происшествия
«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
Происшествия
40-летняя женщина-водитель погибла на тамбовской трассе
Происшествия
«Деликатес» для высокопоставленного ветеринара дорого обошёлся преподнесшей его фирме
Происшествия
Услуги Госавтоинспецкии и «миграции» временно приостановлены
Происшествия
Липецкий «Мбаппе» разыгрался: «молодёжка» разнесла в гостях Брянск
Спорт
Липецкая вечЁрка: обстрелянный трамвай, четыре ДТП в одном месте и дома без тепла
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Как «Металлург» запутали в часовых поясах
Спорт
Тренер «Металлурга» рассказал о чуде
Спорт
Общество
803
вчера, 17:00
2

В Липецкой области сухо, туманно и до +10

Очередной циклон готовит принести небольшое потепление.

23 и 24 октября Липецкая область окажется в малоградиентном поле, дожди прекратятся. 25 октября в сторону региона начнет смещаться циклон с юга Норвежского побережья, потеплеет. Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 и 24 октября — 4-5 градусов тепла, что в пределах нормы, 25 октября — 7 градусов тепла, что на 4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменный, слабый, днем южный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от -1 до +4 градусов, днем — от +5 до +10. 

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, утром туман. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.
День 23 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 9 градусов мороза. 

Комментарии (2)

Николай П
вчера, 20:24
Главное, чтобы было- сухо!
Костья
вчера, 19:48
А у меня не всегда сухо,но всегда туманно.
