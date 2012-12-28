Сегодня в Липецке: как ноябрьские праздники скажутся на зарплате, сфера, в которую людей 50+ берут охотнее, чем молодых
23 октября
В Липецкой области сухо, туманно и до +10
Очередной циклон готовит принести небольшое потепление.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменный, слабый, днем южный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от -1 до +4 градусов, днем — от +5 до +10.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, утром туман. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.
День 23 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 9 градусов мороза.
