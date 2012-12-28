В Липецкой области сухо, туманно и до +10

Очередной циклон готовит принести небольшое потепление.

23 и 24 октября Липецкая область окажется в малоградиентном поле, дожди прекратятся. 25 октября в сторону региона начнет смещаться циклон с юга Норвежского побережья, потеплеет. Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 и 24 октября — 4-5 градусов тепла, что в пределах нормы, 25 октября — 7 градусов тепла, что на 4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменный, слабый, днем южный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от -1 до +4 градусов, днем — от +5 до +10.В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, утром туман. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.День 23 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 9 градусов мороза.