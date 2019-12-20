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«Дети холопов» разнесли в клочья 11 баннеров в парке Троекурово

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#Лебедянь #Троекуровский парк #вандализм
«Дети холопов» разнесли в клочья 11 баннеров в парке Троекурово

Инофрмационные таблички рассказывали о флоре и фауне парка

Еще недавно GOROD48 рассказывал читателям об уникальном парке села Троекурово Лебедянского района.  Некогда барский сад, который начали разбивать первые владельцы Раевские, до революции был жемчужиной Лебедянского уезда.  До нашего времени дошел заросший бурьяном парк, который пытаются спасти лебедянские энтузиасты. Так Лебедянский Фонд культуры на средства президентского гранта устроил в парке экологическую тропу, оборудовав ее информационными баннерами, рассказывающими об обитателях парка – птицах, зверях и насекомых, о произрастающих в нем деревьях и растениях. 

В середине декабря в Троекуровский парк наведались вандалы и разбили все 11 информационных баннеров.

Крик души опубликован в паблике парка: «Дети холопов живут и побеждают. Люди, у которых нет ничего своего, окружающий мир воспринимают как чужой и враждебный, а потому стараются исподтишка что-нибудь слямзить или (если вещь кажется бесполезной) сломать. Такие типы жили во все времена. В начале 20 века они поджигали и растаскивали по бревнышку красивые и прочные усадебные дома, которые могли бы стать школами для их детей, домами отдыха или сельсоветами и т.д. Ген разрушения (если только никто не видит и за это им ничего не будет) сидит еще в некоторых очень глубоко. Вот и мимо старого парка в Троекурово такие двуногие не могли пройти мимо. Уродуют таблички, разбивают в щепки скворечники, вырывают с корнем молодые саженцы елочек и сосен, ломают молодые рябины... и требуют, чтобы для них поставили удобные лавочки и красивые фонари. Увы, сами они к созидательной деятельности не готовы. Это горькая констатация факта или даже диагноз»

Редакция GOROD48 поинтересовалась у руководителя Лебедянского Фонда культуры Валерия Акимова, будут ли восстановлены баннеры?

- Типа, ломайте-ломайте, мы все равно новые поставим?  Нет наверное. Это была задача гранта и средства гранта. Мы все сделали, за все отчитались. И делали не для галочки. Таблички были сделаны при участии Владимира Семеновича Сарычева, авторитетного эколога и орнитолога, заместителя директора заповедника "Галичья гора". В рамках гранта, он выполнял экологическую экспертизу парка, размещал со школьниками скворечники в парке, разрабатывал содержание и дизайн этих табличек... Содержать парк и следить за порядком у Фонда нет возможности и средств, сообщил Валерий Акимов. - Пока парк не принят на баланс сельской администрации, а местная агрофирма не считает его своим (хотя и де-юре владеет им), он так и будет бесхозным. Какие бы не прикладывались усилия общественных организаций, какие бы деньги на него не выделялись, парку нужен хозяин. Сами местные жители, за редким исключением, хозяевами в своем селе быть уже разучились. Все, что происходит у них "за калиткой", по их мнению, уже ответственность власти, от местного главы до президента, и их это не касается…

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Фото: vk.com/troekurovo_park

19 707
#Лебедянь #Троекуровский парк #вандализм

Комментарии (19)

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Ха ха

1 минуту назад
Патриот, все патриоты уже в лондоне и майами,а ты просто гамно из забегаловки
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Николай

4 минуты назад
Вообще-то там проживает сотня или две наемных рабочих с солнечной Молдавии. Пару лет назад они разнесли десяток памятников на местном кладбище.. Так что на детей холопов не надо валить до проведения тщательного расследования.
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Наблюдатель

11 минут назад
Это итоги двойной морали Дети видят что кто то всю жизнь цап-царап и ему все сходит с рук. Мы должны пройти через чистилище,.
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Житель

14 минут назад
Патриот? А ты патриот спереди или сзади?
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АйронМэйден

15 минут назад
всех вредителей,воров,взяточников,казнокрадов,убийц и насильников собрать в одном месте,посадить на "титаник" и отправить к арктическим льдам...
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Патриот

18 минут назад
Житель, ты- резиновое изделие № 1 таганрогского резинового завода...иди в ДНДшники, помогай ментам...слабо,тюфяк зажравшийся?Это тебе не на диване сидеть,рожу набивать и комментарии глупые писать,писака сраный.
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888

20 минут назад
Дети едерасов и прочей швали
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Skrip

25 минут назад
Кого винить?Общество?Строй?Уже 30 лет народу вдалбливают что на дворе капитализм.Луга,поля,леса,озера да пруды это есть частная собственность.И дети слышат от родителей что буржуа всё скупили..Туда не ходи,сюда не лазай.И результат не заставляет себя ждать.И это касается не только каких то табличек или скворечников
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И ГЛАВНОЕ

29 минут назад
Эти гены в нашего правительстваи депутатов.
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чООрный дельфин

33 минуты назад
Абсолютно согласен, во всём виноВАТЫ ТОЛЬКО ОБАМА И ПУТИН
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