Особенные липецкие дети получили письма от Деда Мороза

И первыми побывали на новогоднем представлении по мотивам «Щелкунчика».

Сегодня в областном театре драмы им. Л.Н.Толстого прошло особенное представление для особенных детей. В рамках проекта «Театральная среда» на новогодний спектакль по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» пригласили юных зрителей из Липецка и Задонска. Эта постановка театра отличается от всех новогодних утренников тем, что спектакль переработан специально под потребности детей с нарушением слуха. Для того, чтобы дать ребятам возможность получить максимальное удовольствие от посещения спектакля, театр в рамках программы «Доступная среда» закупил специальное аудиовизуальное оборудование, в их числе - слуховые аппараты для слабослышащих зрителей.- Проект «Театральная среда» реализуется у нас уже второй год, но сегодня у нас особенное мероприятие. В течение уходящего 2019 года в театре было сделано очень многое по программе «Доступная среда» и мы сейчас готовы принимать зрителей с ограничениями по здоровью, - рассказала директор театра драмы им. Л.Н.Толстого Татьяна Горелова. – Сегодня дети с нарушением слуха первыми из зрителей увидели отрывки из нового новогоднего спектакля «Щелкунчик». Кроме того, сегодня мы протестировали приобретенное для особых зрителей оборудование – индукционную систему, которая позволяет людям с нарушениями слуха без посторонней помощи воспринимать все то, что происходит на сцене.Оборудование, а также пришедший с детьми сурдопереводчик, не подвели театр. Юные зрители – и совсем малыши, и уже подростки – приняли мини-спектакль на ура. Ребята активно участвовали в играх, внимательно следили за событиями на сцене, танцевали с актерами и звали Деда Мороза. Продолжением спектакля стали игры у ёлки. Дед Мороз вручил детям письма, где дал им напутствия.Продолжением новогодней программы стали увлекательные мастер-классы. Кто-то из детей занялся росписью романовских игрушек, кто-то – вдохновенно разрисовывал рождественские пряники. Юные зрители покидали театр с сувенирами в руках и с улыбками на лицах.Проект «Театральная среда» будет продолжен и в 2020 году. Для каждого мероприятия, каждой встречи с особенным зрителем, разрабатывается особая программа. Обычно пригласительные билеты на спектакль по проекту «Театральная среда» можно получить в соцзащите или обществе инвалидов. Но театр готов принять особенного зрителя и во время обычного представления – выдать специальное оборудование слабослышащим и найти колясочнику место в зале. Кроме того, актеров театральной труппы сейчас обучают жестовому языку. Так что не исключено, что скоро в Липецке будет поставлен «немой» спектакль, то есть для слабослышащих зрителей.- Сложно сказать, откуда пошла идея сделать театр максимально инклюзивным. Наверное, это логичный ответ сферы культуры на запрос времени. Сейчас в рамках премии «Золотая маска» даже есть предложение сделать отдельную номинацию для инклюзивных постановок. Мы должны стараться сделать так, чтобы мир театра был доступен всем, несмотря на ограничения в физических возможностях, - считает Татьяна Горелова.