В «Молодежном» побит рекорд Липецкой области по прыжкам в высоту

С таким результатом Алексей Ефанов стал бы призером и в чемпионате России.

Мастер спорта Алексей Ефанов (на фото) обновил рекорд Липецкой области в прыжках в высоту.

Это знаменательное событие состоялось во дворце спорта «Молодежный» во время Мемориала одного из родоначальников липецкой легкой атлетики Геннадия Колесникова. В своей лучшей попутке Ефанов «взлетел» на 2 метра и 25 сантиметров – так высоко никто из спортсменов Липецкой области до сих пор не прыгал. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году тем же Ефановым и равнялся 2.22.

22-летний Алексей Ефанов – «звездочка» липецкой «королевы спорта». В 2019 году он стал «бронзовым» призером первенства России среди молодежи (до 23-х лет), прыгнув на 2.15. Точно с таким же результатом в сентябрьском командном чемпионате России в Сочи Ефанов был 4-м.

Кроме того, в «Молодежном» были установлены 8 рекордов Мемориала Колесникова. Так, Елена Шальнева среди девушек 2003-04 г.р. обновила высшее достижение за всю историю соревнований в прыжках в высоту – 1 метр 70 сантиметров.

Среди юниоров и юниорок (2001-02 г.р.) два рекорда мемориала побил Данила Будюкин: прыжок в длину – 7.03 м, бег на 60 метров с барьерами – 8,35 сек. В этой же возрастной категории Данила Долин установил рекорд в прыжках в высоту – 2.12; Даниил Некрасов пробежал 800 метров за 1 минуту 55,50 секунд; Софья Провоторова пробежала 200 метров за 25,05 сек.; тамбовчанин Никита Ленчиков преодолел ту же дистанцию за 22,05 сек.

Будем надеяться, что когда эти спортсмены войдут в свою «цветущую пору», с российского спорта, и в частности – с легкой атлетики, будет снята дисквалификация за чрезмерное употребление допинга предыдущими поколениями.

Фото vk.com/fotosporta