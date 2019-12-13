Перспективный нападающий покинул «Металлург»

Из «сталеваров» Сергей Архипов решил переквалифицироваться в сахаровары».

Липецкий «Металлург» потерял одного из лучшим нападающих: 22-летний Сергей Архипов подписал контракт с клубом «Городея», выступающем в чемпионате Белоруссии. Эту информацию уже подтвердил официальный сайт белорусского клуба.

Архипов выступал за «красно-черных» недолго – с сентября этого года, но сумел снискать любовь болельщиков, в 10-ти матчах забив 4 гола. Его голы в домашних встречах с белгородским «Салютом»(2:0) и «Рязанью» стали победными, а «дубль» на своем поле в ворота «Зоркого» из Красногорска – одним из самых ярких событий футбольного сезона. Осенью Архипов стал вторым бомбардиром команды вслед за Андреем Овчинниковым (9 голов).

«Металлург» брал Архипова в аренду у «Тамбова» до лета будущего года, но в договоре имелся пункт, позволяющий тамбовчанам расторгнуть соглашение. И они им воспользовались.

В идущей на 7-м месте в белорусском чемпионате «Городее» выступает брат-близнец Сергея – Артем Архипов и, более того, является лучшим бомбардиром команды – 9 голов. Липецкие болельщики надеялись, что зимой братья Архиповы воссоединятся в Липецке, и наши друзья и соседи из «Тамбова» передадут Артема в аренду «Металлургу». Но вышло совсем наоборот…

Игроков «Городеи» называют «сахароварами» - все потому, что одним из спонсоров команды является самый крупный сахарный комбинат страны. Все отмечают особую атмосферу матчей в Городее – перед каждой игрой обязательно устраивается народное гуляние, во время которого болельщиков угощают шашлыками.

Сергей Архипов (родился 15 декабря 1996 г) за «Тамбов» (2017-18), и «Зоркий» (Красногорск, 2018-19), «Металлург» (Липецк, 2019). Всего на взрослом уровне на счету Сергея Архипова 43 матча и 13 забитых мячей.