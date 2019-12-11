В России

40 минут назад

Автодилеры попросили ограничить тарифы по бесконтактным платежам

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#бесконтактные платежи
Ограничить тарифы комиссии при приобретении товаров с помощью Системы быстрых платежей (СБП) попросили Центробанк продавцы автомобилей. Об этом говорится в письме Ассоциации автодилеров главе регулятора Эльвире Набиуллиной. 

Как сообщают «Известия», по мнению членов ассоциации, размер комиссии за покупку автомобилей через СБП следует ограничить 0,3%, но не более 1,5 тыс. рублей. Сейчас она составляет 1–2%. 

Кроме того, автодилеры предлагают повысить порог максимальной суммы покупки, которую можно оплатить таким способом (сейчас он составляет 600 тыс. рублей). 

По мнению дилеров, это поможет популяризации бесконтактных платежей, которые сейчас составляют всего 8%. 

В Банке России сообщили, что готовы рассмотреть все инициативы участников по развитию СБП. 
96
#бесконтактные платежи

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