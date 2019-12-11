Происшествия

сегодня, 07:56

В Липецке сошла с рельсов железнодорожная цистерна с топливом

7 2002
#пожар
1
В Липецке сошла с рельсов железнодорожная цистерна с топливом
Сегодня около трех часов ночи в поселке 10-я Шахта сошла с рельсов и завалилась на бок железнодорожная цистерна маневрового состава. Из цистерны разлилось небольшое количество топлива. На месте аварии работали подразделения МЧС, которые залили горючее специальной пеной. 

Сейчас с помощью специального крана цистерну возвращают на рельсы.


7 2002
#пожар
1

Комментарии (7)

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Главпетух

3 минуты назад
Лучше бы со спиртом.
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Гражданка

6 минут назад
упразднить ЖД следом за трамваем!
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а че там?

9 минут назад
92? Выезжаю!!!
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Мда

19 минут назад
Надо поезда запрещать! Ишь, разъездились!!!
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Партия Власти

31 минуту назад
Это наш прорыв!
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точно

34 минуты назад
Если бы цистерна не сошла с рельсов, то с рельсов сошёл бы трамвай.
ответить

Трамвай

41 минуту назад
Виноват
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