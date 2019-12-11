В Липецке сошла с рельсов железнодорожная цистерна с топливом

Сегодня около трех часов ночи в поселке 10-я Шахта сошла с рельсов и завалилась на бок железнодорожная цистерна маневрового состава. Из цистерны разлилось небольшое количество топлива. На месте аварии работали подразделения МЧС, которые залили горючее специальной пеной.



Сейчас с помощью специального крана цистерну возвращают на рельсы.





