Происшествия
сегодня, 07:56
В Липецке сошла с рельсов железнодорожная цистерна с топливом
Сегодня около трех часов ночи в поселке 10-я Шахта сошла с рельсов и завалилась на бок железнодорожная цистерна маневрового состава. Из цистерны разлилось небольшое количество топлива. На месте аварии работали подразделения МЧС, которые залили горючее специальной пеной.
Сейчас с помощью специального крана цистерну возвращают на рельсы.
Сейчас с помощью специального крана цистерну возвращают на рельсы.
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