Общество
33 минуты назад
Елец и Горловка начали сотрудничать в области культуры и образования
22 студента из ДНР учатся в Елецком Госуниверситете
Глава администрации Горловка Иван Приходько и мэр Ельца Евгений Боровских подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между городами. Соглашение направлено на развитие дружественных связей по взаимодействию и расширению историко-культурного, патриотического и социально-экономического сотрудничества, сообщает «Горловская мозаика».
- Приоритетными направлениями двустороннего сотрудничества является развитие отношений в области культуры, образования и молодежной политики, — сообщил Иван Приходько.
Делегация ДНР находится сейчас в Липецкой области. Представители Горловки приняли участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Елецкой наступательной операции, совершили экскурсию по Елецкому государственному университету им. И.А. Бунина.
- Главной договоренностью на данный момент является начало тесного сотрудничества между Елецким государственным университетом имени И. А. Бунина и Горловским институтом иностранных языков. Сейчас в Елецком университете обучается 22 студента из Донецкой Народной Республики, среди которых четверо из Горловки. Уже в следующем году эта цифра будет больше, – сообщил глава администрации Горловка.
- Приоритетными направлениями двустороннего сотрудничества является развитие отношений в области культуры, образования и молодежной политики, — сообщил Иван Приходько.
Делегация ДНР находится сейчас в Липецкой области. Представители Горловки приняли участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Елецкой наступательной операции, совершили экскурсию по Елецкому государственному университету им. И.А. Бунина.
- Главной договоренностью на данный момент является начало тесного сотрудничества между Елецким государственным университетом имени И. А. Бунина и Горловским институтом иностранных языков. Сейчас в Елецком университете обучается 22 студента из Донецкой Народной Республики, среди которых четверо из Горловки. Уже в следующем году эта цифра будет больше, – сообщил глава администрации Горловка.