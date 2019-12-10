Общество

33 минуты назад

Елец и Горловка начали сотрудничать в области культуры и образования

224
#ДНР #Горловка #визит #сотрудничество
Елец и Горловка начали сотрудничать в области культуры и образования

22 студента из ДНР учатся в Елецком Госуниверситете

Глава администрации Горловка Иван Приходько и мэр Ельца Евгений Боровских  подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между городами.  Соглашение направлено на развитие дружественных связей по взаимодействию и расширению историко-культурного, патриотического и социально-экономического сотрудничества, сообщает «Горловская мозаика».

- Приоритетными направлениями двустороннего сотрудничества является развитие отношений в области культуры, образования и молодежной политики, — сообщил Иван Приходько.

Делегация ДНР находится сейчас в Липецкой области.  Представители Горловки приняли  участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Елецкой наступательной операции, совершили экскурсию по Елецкому государственному университету им. И.А. Бунина.

 - Главной договоренностью на данный момент является начало тесного сотрудничества между Елецким государственным университетом имени И. А. Бунина и Горловским институтом иностранных языков. Сейчас в Елецком университете обучается 22 студента из Донецкой Народной Республики, среди которых четверо из Горловки. Уже в следующем году эта цифра будет больше, – сообщил глава администрации Горловка.

224
#ДНР #Горловка #визит #сотрудничество

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Участок улицы Папина перекроют
Участок улицы Папина перекроют

36 минут назад

Общество
Белорусская курятина не доехала до Липецка
#Беларусь #таможня
4
Белорусская курятина не доехала до Липецка

55 минут назад

Общество
Из сталинского ДК «Сокол» при реконструкции сделали новодел
#ДК "Сокол"
7
Из сталинского ДК «Сокол» при реконструкции сделали новодел

сегодня, 16:31

Общество
На карантин отправили сразу 5 классов одной липецкой школы
#карантин
2
На карантин отправили сразу 5 классов одной липецкой школы

сегодня, 16:01

Общество
Автобус-«гармошка» легко проходит 75% липецких маршрутов
#тестирование #транспорт #автобус
24
Автобус-«гармошка» легко проходит 75% липецких маршрутов

сегодня, 15:25

Общество
Автохам решил выбросить свой автомобиль? (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
8
Автохам решил выбросить свой автомобиль? (ФОТО)

сегодня, 15:12

Общество