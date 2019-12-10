Конституция РФ, блокнот, ручка и паспорт гражданина России

В большом зале администрации области 55 школьникам на акции «Мы - граждане России», вручили основной документ, удостоверяющий личность гражданина.

Сегодня в администрации области в преддверии отмечаемого 12 декабря Дня Конституции, прошла акция «Мы - граждане России». Ее организаторы собрали 55 подростков 2005 года рождения, чтобы в торжественной обстановке вручить им паспорта. Сюда попали лучшие из лучших: победители всевозможных областных и Всероссийских олимпиад и конкурсов, общественные активисты, члены Всероссийского военно-патриотического общественного движение «ЮНАРМИЯ», кадеты, казаки, юные ученые, музыканты и спортсмены. Например, Алина Воротынцева из Елецкого района - обладатель золотого знака ГТО, призер турниров по дзюдо и самбо и даже победитель районного первенства по гиревому спорту, а липчанка Виктория Бурякова - уже многократная победительница и призер первенств по карате-до сито-рю, чемпионка России и бронзовый призер чемпионата Европы в своей возрастной группе по этому виду единоборств.



После переклички и репетиции того, что будет, которая проходила под бдительным оком подполковника полиции Натальи Севастьяновой, которая принесла паспорта для того, чтобы 14-летним школьникам их вручил глава региона Игорь Артамонов. На отдельном столе стояли пакеты с ручкой и ежедневником от Российского союза молодежи. По окончании предварительных процедур в зал позволили войти родителям подростков, а под завязку зал для массовки забили лучшими учениками липецких школ, лицеев и гимназий.



После того, как детям рассказали о Дне Конституции, который, перестав быть выходным с 2005 года, все же остался причисленным к памятным датам. Школьникам, перед которыми были разложены издания Основного закона государства, сообщили, что Конституция определяет основы политической, правовой и экономической систем государства, смысл и содержание всех других законов».



- Будущее - это вы! И сегодня вы получите главный документ гражданина страны.



После того, как прозвучал гимн России, с коротким приветственным словом перед счастливчиками выступил губернатор:



- Я искренне завидую вашей молодости и вашему будущему. Россию строить молодым! Этот лозунг берет за душу. У нас так много мест и возможностей, которые вас ждут! Запомните, ваше будущее зависит только от вас, и ни от кого больше. С вашей помощью в будущем наша Россия будет еще сильнее и могущественнее! А сейчас вы получите документ, с которым вы дальше будете всегда жить вместе.



Игорь Артамонов вручал паспорта по алфавитном порядку. Поэтому первым паспорт получила ученица из Волово Анастасия Трубицына. В ее резюме сказано, что в составе танцевального коллектива «Звездочки» девочка стала серебряным призером межрегионального фестиваля «На танцевальной волне», и что за активное участие в жизни района, за отличные успехи в учебе Анастасия награждена Почетной грамотой администрации Воловского муниципального района и районного Совета депутатов. Последний паспорт губернатор вручил школьнику из Липецка Ивану Кирину. Мальчик серьезно занимается спортом, выполнив норматив первого взрослого

разряда по плаванию. Он - неоднократный призер и победитель в региональных соревнованиях в этом виде спорта. К тому же ежегодно участвует во всероссийских олимпиадах школьников по истории и иностранному языку.